Laptop hỗ trợ nhiều tiện tích cho sinh viên

Thiết bị giúp sinh viên học tập, giải trí, tiếp cận nhiều khóa học online và thực hành kỹ năng, được ưu tiên chọn mua trước mỗi năm học.

Đại diện Thế Giới Di Động cho biết, trước mỗi năm học mới, chuỗi cửa hàng bán lẻ có doanh số laptop tăng cao. Lý do, thiết bị là công cụ để học tập, giải trí và giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các kỳ thực tập, việc làm thêm phù hợp chuyên ngành.

Máy tính cùng kết nối Wi-Fi giúp sinh viên tiếp cận với nhiều khóa học online, tài liệu học tập hữu ích để trau dồi bản thân, làm đẹp CV, tạo nền tảng tốt khi xin việc. Với thiết bị này, sinh viên có thể thực hành các kỹ năng như lên ý tưởng, viết bài, xây dựng website, tạo code, thiết kế... để tạo ra những sản phẩm chứng minh năng lực, "ghi điểm" trong mắt nhà tuyển dụng.

Đây cũng là lý do chuỗi cửa hàng triển khai chương trình khuyến mại Back to School, giúp người dùng sở hữu thiết bị hữu ích với mức chi phí tiết kiệm. Từ nay đến ngày 31/10, laptop Lenovo giảm đến 30%, giá bán từ 8,99 triệu đồng. Tân sinh viên có thể tham gia chương trình đổi điểm thi lấy mã giảm giá, giảm đến ba triệu đồng. Riêng học sinh sinh viên và giáo viên giảm thêm đến 900.000 đồng tùy vào sản phẩm. Người mua còn được giảm thêm đến một triệu đồng khi tham gia chương trình vòng quay may mắn kèm cơ hội trúng bốn xe Wave mỗi tuần.

Laptop giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận công việc đúng với chuyên môn từ sớm. Ảnh: Thế Giới Di Động

Nổi bật trong chương trình có model Ideapad 3 15ITL6 i3 1115G4 (82H803SGVN). Sản phẩm phù hợp sinh viên các nhóm ngành kinh tế, xã hội, ngôn ngữ... Với bộ vi xử lý Intel Core i3 1115G4 tốc độ xung nhịp tối đa 4.1 GHz, máy chạy tốt các tác vụ thường ngày như Word, Excel, làm Powerpoint...

Màn hình sắc nét tích hợp công nghệ chống chói Anti Glare, hạn chế tình trạng mỏi và chói mắt. Máy cũng trang bị webcam có độ phân giải HD để sinh viên có thể tham gia những buổi học từ xa, họp online. Ideapad 3 15ITL6 i3 1115G4 (82H803SGVN) hiện giảm còn 8,99 triệu đồng (giá gốc 10,49 triệu đồng), chưa bao gồm các khuyến mại khác.

Ideapad 3 15ITL6 i3 1115G4 sử dụng ổ cứng SSD NVMe PCIe cho hiệu năng cao, độ trễ thấp, trích xuất dữ liệu nhanh. Ảnh: Thế Giới Di Động

Nếu có nhu cầu cao hơn về cấu hình, người dùng có thể chọn Ideapad 3 15ITL6 i5 (82H803RRVN). Máy sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i5 1155G7 và card tích hợp Intel Iris Xe Graphics, cho phép người dùng xử lý các tác vụ phức tạp hơn, chạy những ứng dụng nặng như Photoshop, Ai...

Máy trang bị RAM 8 GB và có thể nâng cấp đến 16 GB cùng dung lượng ổ cứng SSD 512 GB, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu, không gian lưu trữ lớn. Máy hiện giảm còn 11,99 triệu đồng (giá gốc 14,49 triệu đồng).

Máy được trang bị các cổng giao tiếp phổ biến như: HDMI, USB 2.0, USB 3.2, USB-C và Jack 3.5 mm, thuận lợi khi cần trình chiếu, sử dụng thêm thiết bị phụ. Ảnh: Thế Giới Di Động

Ngoài hai sản phẩm trên, Thế Giới Di Động còn nhiều model khác giảm sâu, đa dạng phân khúc giá để học sinh - sinh viên lựa chọn.

Minh Huy