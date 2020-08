Laptop hai màn hình giá 120 triệu đồng

Zephyrus Duo 15 có màn hình phụ nằm phía trên bàn phím, cho phép nâng cao 28,5 mm và nghiêng 13 độ so với bề mặt, đồng thời luồng khí hút từ bên trên thay vì từ dưới máy lên như đa số laptop trên thị trường. Với diện tích lớn, kết hợp hệ thống tản nhiệt chủ động AAS Plus thế hệ mới, các luồng khí được hút vào lớn hơn, từ đó hiệu quả tản nhiệt cũng tốt hơn. Theo Asus, lượng khí hút vào tăng tới 30% so với hệ thống tiền nhiệm.