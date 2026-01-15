Laptop gaming giá 100 triệu đồng, có thể thay nắp phím

Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 thuộc nhóm laptop gaming cao cấp nhất trên thị trường, với giá 80-100 triệu đồng. Ở phân khúc này, Legion Pro 7i cạnh tranh trực tiếp với những mẫu máy gaming cao cấp như ROG Strix Scar 16, Aorus Master 16, Vector 16.

Điểm chung của nhóm sản phẩm này là cấu hình rất mạnh, trọng lượng lớn và ít ưu tiên tính cơ động, ngược với MacBook Pro M4 cùng tầm giá. Legion Pro 7i Gen 10 có thân máy dày, nặng cùng bộ sạc công suất lớn. Đổi lại, người dùng có CPU Intel Core Ultra 9 HX và GPU RTX 5080, công suất cao, đủ để xử lý game AAA, dựng video hay tác vụ AI nặng trong thời gian dài, đồng thời bàn phím cũng cho cá nhân hóa.