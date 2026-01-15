Laptop gaming giá 100 triệu đồng, có thể thay nắp phím

Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 thuộc nhóm laptop gaming cao cấp nhất trên thị trường, với giá 80-100 triệu đồng. Ở phân khúc này, Legion Pro 7i cạnh tranh trực tiếp với những mẫu máy gaming cao cấp như ROG Strix Scar 16, Aorus Master 16, Vector 16.
Điểm chung của nhóm sản phẩm này là cấu hình rất mạnh, trọng lượng lớn và ít ưu tiên tính cơ động, ngược với MacBook Pro M4 cùng tầm giá. Legion Pro 7i Gen 10 có thân máy dày, nặng cùng bộ sạc công suất lớn. Đổi lại, người dùng có CPU Intel Core Ultra 9 HX và GPU RTX 5080, công suất cao, đủ để xử lý game AAA, dựng video hay tác vụ AI nặng trong thời gian dài, đồng thời bàn phím cũng cho cá nhân hóa.
Phiên bản thứ 10 của Legion Pro 7i tiếp tục trung thành với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Legion với các chi tiết đơn giản, không quá phô trương, nhưng đồng thời nhiều màu sắc đậm chất game thủ. Thân máy kết hợp vật liệu nhựa và kim loại, được hoàn thiện nhám tạo cảm giác cao cấp, chắc chắn khi cầm. Nhiều chi tiết chứa LED RGB quanh thân máy và trên logo, có thể điều chỉnh để phù hợp với môi trường hoặc tắt khi cần.
Điểm khác biệt là phần đèn LED cỡ lớn được đặt ở phía sau, giúp nổi bật từ nhiều góc nhìn. Đổi lại, máy tương đối lớn và nặng, với khối lượng 2,6 kg chưa tính bộ sạc, giảm tính di động.
Một thay đổi lớn về thiết kế trên mẫu laptop này là cách bố trí cổng kết nối. Thay vì tập trung phần lớn ra cạnh sau như nhiều thế hệ trước, hãng đã đưa hầu hết cổng sang hai cạnh bên, nhường chỗ cho phần tản nhiệt và LED trang trí ở phía sau.
Điều chỉnh nhỏ về hình thức này tác động khá rõ đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Ở cạnh trái và phải, người dùng có thể tiếp cận trực tiếp các cổng quan trọng như HDMI, USB-C hỗ trợ Power Delivery, Thunderbolt 4, USB-A, jack tai nghe và cổng cắm dây mạng, được thiết kế dạng nắp che cùng một nút gạt điện tử đóng mở webcam. Với những ai thường xuyên phải cắm rút thiết bị ngoại vi, cách bố trí này thuận tiện hơn đáng kể so với việc phải với tay ra phía sau máy, đồng thời thao tác kết nối trở nên nhanh và dễ hơn. Tuy nhiên, khi cắm nhiều thiết bị cùng lúc, dây dẫn có xu hướng tỏa sang hai phía, khiến không gian xung quanh máy kém gọn gàng hơn so với kiểu dồn dây ra phía sau.
Màn hình là một trong những khác biệt rõ ràng nhất của Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 khi đặt cạnh các laptop gaming cao cấp cùng phân khúc. Máy sử dụng tấm nền OLED 16 inch, độ phân giải WQXGA, tỷ lệ 16:10 và tần số quét 240 Hz.
Trong sử dụng thực tế, ưu thế của OLED thể hiện rõ ở độ tương phản rất cao, màu đen sâu và màu sắc rực rỡ. Các tựa game có nhiều cảnh tối, ánh sáng phức tạp hoặc chuyển cảnh nhanh cho cảm giác "đã mắt" hơn. Tần số quét 240 Hz kết hợp độ trễ thấp mang lại lợi thế rõ rệt với game FPS, nơi phản xạ và độ mượt đóng vai trò then chốt. Với người làm nội dung, việc màn hình được hiệu chỉnh sẵn theo chuẩn giúp Legion Pro 7i có thể dùng trực tiếp cho chỉnh ảnh, dựng video mà không cần màn hình rời. Đổi lại, OLED 240 Hz cũng là một trong những thành phần tiêu thụ năng lượng lớn nhất trên máy. Độ sáng 500 nit đủ dùng trong nhà và văn phòng, nhưng chưa thật sự lý tưởng ngoài trời.
Phía trên là cụm camera, micro được làm lồi khỏi thân máy. Camera có độ phân giải Full HD và không đi kèm cảm biến hồng ngoại như một số máy khác của Lenovo. Chất lượng camera ở mức trung bình, phù hợp họp online. Với nhu cầu ghi hình, như các streamer, người dùng nên trang bị thêm camera ngoài để tăng cường chất lượng và sự linh hoạt.
Về tính năng giải trí, hai bên mặt lưng là loa ngoài hướng xuống, cho âm lượng lớn, dễ nghe trong không gian phòng. Khi chơi game hoặc xem phim, hiệu ứng stereo thể hiện khá rõ. Dải trung và cao được thể hiện tốt, giọng nói và tiếng hiệu ứng nổi bật, âm trầm chưa thật sự sâu, phù hợp hơn cho nhu cầu gaming hơn là nghe nhạc.
Ngoài phần cứng, Legion Pro 7i Gen 10 còn tích hợp nhiều yếu tố AI ở tầng phần mềm thông qua Legion Space, một trung tâm điều khiển hiệu năng và cá nhân hóa của Lenovo. Hệ thống này được hỗ trợ bởi Lenovo AI Engine+ và chip AI chuyên dụng LA3, cho phép máy tự động nhận diện khi người dùng khởi chạy game, sau đó theo dõi FPS theo thời gian thực và điều chỉnh động các tham số như tốc độ quạt, mức phân bổ điện năng giữa CPU và GPU.
Trong quá trình sử dụng, AI sẽ hỗ trợ liên tục tối ưu để duy trì hiệu năng ổn định thay vì đẩy xung nhịp tối đa trong thời gian ngắn. Người dùng vẫn có quyền can thiệp thủ công thông qua giao diện Legion Space, nơi hiển thị các chỉ số hệ thống, trạng thái GPU và chế độ vận hành. Việc chuyển nhanh giữa các chế độ hiệu năng được thực hiện bằng tổ hợp phím Fn + Q, phù hợp khi thay đổi ngữ cảnh sử dụng từ làm việc sang chơi game.
Theo đó, game thủ có thể tinh chỉnh khi cần, nhưng trong phần lớn thời gian, hệ thống AI sẽ tự xử lý các bài toán hiệu năng và tản nhiệt, giảm gánh nặng thiết lập thủ công, đồng thời hạn chế tình trạng hiệu năng lên xuống thất thường khi chơi game nặng kéo dài.
Trong trải nghiệm chơi game thực tế, Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 cho thấy khả năng duy trì hiệu năng ổn định với các tựa game phổ biến như PUBG. Ở thiết lập đồ họa cao, máy xử lý mượt các tình huống giao tranh đông người, chuyển cảnh nhanh, ít xuất hiện hiện tượng tụt khung hình đột ngột. Màn hình tần số quét cao kết hợp hiệu năng CPU và GPU giúp hình ảnh hiển thị liền mạch, đặc biệt có lợi trong các pha xoay góc nhìn nhanh hoặc ngắm bắn ở cự ly xa.
Bài kiểm tra trên Cinebench cho thấy mẫy máy với CPU Intel Core Ultra 9, RAM 32 GB này đạt khoảng 1.855 điểm đa nhân và 136 điểm đơn nhân, thể hiện năng lực xử lý mạnh ở cả tác vụ đơn luồng lẫn đa luồng, thuộc nhóm cao nhất trên mảng xếp hạng của app này. Tuy vậy, để đạt hiệu năng tối đa, máy cần hoạt động ở chế độ hiệu năng cao, đồng nghĩa với quạt tản nhiệt quay rõ hơn và mức tiêu thụ điện tăng. Đây là đặc điểm thường thấy ở các mẫu laptop chơi game cấu hình cao.
Thời lượng pin không phải điểm mạnh của các mẫu máy gaming như Legion Pro 7i. Trong thử nghiệm sử dụng các tác vụ cơ bản như duyệt web, soạn văn bản và mở nhiều tab trình duyệt, pin giảm khoảng 50% sau 45 phút, cho thấy mức tiêu thụ năng lượng cao ngay cả khi không chơi game. Điều này phần nào do cấu hình mạnh và màn hình lớn, vốn ưu tiên hiệu năng hơn thời gian sử dụng pin.
Bù lại, máy đi kèm củ sạc công suất lớn, cho khả năng nạp pin nhanh, giúp rút ngắn thời gian chờ khi cần quay lại làm việc hoặc chơi game. Người dùng cũng được khuyến nghị cắm sạc để máy có thể đạt hiệu năng cao nhất.
Hệ thống tản nhiệt là một trong những yếu tố định hình rõ nhất cá tính của máy. Sản phẩm của Lenovo sử dụng điểm này như một yếu tố trang trí với cụm tản nhiệt cỡ lớn kèm đèn bao xung quanh.
Theo nhà sản xuất, bên trong máy sử dụng hệ thống buồng hơi cỡ lớn, nhiều ống dẫn nhiệt và quạt kích thước lớn, cho phép CPU và GPU cùng hoạt động ở mức công suất cao mà vẫn giữ xung nhịp ổn định. Trong sử dụng thực tế, Legion Pro 7i ít gặp tình trạng tụt hiệu năng khi chơi game nặng hoặc render kéo dài, điểm mạnh quan trọng với nhóm người dùng coi laptop như máy bàn thu nhỏ. Nhiệt độ khu vực kê tay và bàn phím được kiểm soát tốt, không gây khó chịu khi sử dụng lâu.
Đổi lại, tiếng quạt là điều không thể tránh. Ở chế độ hiệu năng cao, quạt quay lớn và phát ra tiếng rõ rệt, đủ để người dùng nhận ra đây không phải máy dành cho môi trường yên tĩnh. Thiết kế tản nhiệt "mở" cũng khiến thân máy dày và nặng hơn, đồng thời phần lưng máy nóng lên đáng kể khi tải nặng.
Legion Pro 7i Gen 10 cho thấy sự đầu tư rõ rệt vào chất lượng hoàn thiện, đặc biệt khi quan sát ở các chi tiết cận cảnh. Khung máy được gia công chắc chắn, các mép cắt gọn gàng, bề mặt phủ nhám giúp hạn chế bám vân tay và tạo cảm giác cứng cáp khi cầm nắm. Phần bản lề lớn, đặt lùi về phía sau, cho độ mở rộng và giữ màn hình ổn định, ít rung lắc khi gõ phím hoặc điều chỉnh góc nhìn.
Trong quá trình sử dụng thực tế, thân máy ít bị ọp ẹp hay flex khi tì tay hoặc nhấc một góc, dù trọng lượng và kích thước khá lớn so với laptop phổ thông. Tuy nhiên, đây không phải mẫu máy hướng đến tính di động cao; thiết kế dày và hầm hố khiến Legion Pro 7i phù hợp hơn để đặt cố định trên bàn làm việc hoặc góc chơi game. Tổng thể, chất lượng hoàn thiện của máy đáp ứng tốt kỳ vọng ở phân khúc laptop gaming cao cấp.
Legion Pro 7i Gen 10 là mẫu laptop gaming thiên về hiệu năng và trải nghiệm sử dụng lâu dài. Máy sở hữu cấu hình cao, đáp ứng tốt cả chơi game nặng lẫn các tác vụ làm việc đòi hỏi CPU, GPU mạnh. Màn hình lớn, tần số quét cao cho trải nghiệm mượt mà; bàn phím chắc tay, có khả năng tháo keycap là điểm cộng hiếm gặp. Tuy nhiên, tính di động không phải thế mạnh của Legion Pro 7i. Thân máy lớn, trọng lượng nặng và thời lượng pin ở mức trung bình khiến máy phù hợp hơn để đặt cố định trên bàn. Webcam và loa ngoài dừng ở mức đủ dùng, chưa đáp ứng nhu cầu làm nội dung nghiêm túc. Ngoài ra, thiết kế đậm chất gaming với LED RGB có thể không phù hợp với mọi môi trường làm việc.
Sản phẩm phù hợp với game thủ hoặc người dùng ưu tiên hiệu năng cao, độ bền và khả năng tùy chỉnh, chấp nhận đánh đổi sự gọn nhẹ và pin để có trải nghiệm mạnh mẽ, ổn định trong thời gian dài.
Lưu Quý