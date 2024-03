Laptop chơi game gần 140 triệu đồng

Máy trang bị cấu hình gồm chip Core i9-13980HX, RAM 32 GB, được cài sẵn Windows 11. Chip trên Legion 9i Gen 8 vẫn là một trong những dòng chip có hiệu năng mạnh mẽ, được tối ưu cho việc chơi game và xử lý đồ họa, dù Intel đã ra thế hệ chip thứ 14.

Mẫu chip với 24 nhân, 32 luồng và bộ nhớ đệm L2 lớn giúp tăng hiệu suất hoạt động, đặc biệt với game AAA chất lượng cao. Tốc độ khung hình (FPS) khi chơi Counter-Strike có thể được tối ưu tăng 89%, hay Guardians of the Galaxy tăng 52% so với thế hệ cũ.

Đo với ứng dụng Cinebench, hiệu năng đơn nhân của CPU đạt 126 điểm, cao nhất trong bảng xếp hạng của ứng dụng, trong khi hiệu năng đa nhân là 1.310, chỉ thấp hơn Intel Xeon và Apple M1 Ultra. Điểm số của GPU trên máy cũng xếp hạng cao nhất với hơn 17 nghìn điểm.