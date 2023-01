Laptop cho sinh viên, nhân viên văn phòng giảm đến 50%

Khách hàng được giảm đến 50%, tặng thêm một năm bảo hành và nhiều ưu đãi khác khi mua laptop tại FPT Shop từ nay đến 31/1.

Theo đó, nhiều dòng laptop sinh viên, văn phòng có giá từ 4,59 triệu đồng. Ngoài ra, FPT Shop còn tặng thêm một năm bảo hành cho khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây là ưu đãi độc quyền của hệ thống nhằm giúp các bạn tiết kiệm chi phí khi sử dụng laptop và yên tâm hơn trong quá trình học tập, làm việc.

Ngoài ra, hệ thống còn ưu đãi trả góp 0%. Khách hàng chỉ cần mang hai loại giấy tờ là CMND (hoặc căn cước công dân) và bằng lái xe (hoặc hộ khẩu) là có thể mua trả góp.

Khách hàng chọn mua laptop sinh viên, văn phòng được ưu đãi đến 50%, giá từ 4,59 triệu đồng. Ảnh: FPT Shop

Bên cạnh đó, khách hàng chọn mua laptop tại FPT Shop sẽ được nhận thêm ưu đãi như lì xì 200.000 đồng khi mua máy in, giảm 100.000 đồng khi mua Microsoft 365 Personal/ Family/ Home & Student, thu cũ đổi mới trợ giá đến 15%. Các dòng laptop gaming cũng được giảm giá đến chín triệu đồng và nhận thêm bộ quà gồm chuột và balo cao cấp trị giá một đồng.

Dưới đây là năm mẫu laptop sinh viên, văn phòng được giảm giá lớn trong dịp Tết 2023 tại FPT Shop.

Laptop doanh nhân cao cấp: Dell Inspiron 16 N5620

Dell Inspiron 16 N5620 đáp ứng từ công việc văn phòng, kinh doanh, đồ họa đến chơi game. Sản phẩm có màn hình lớn 16 inch, độ phân giải Full HD+, tỷ lệ 16:10. Laptop có bộ vi xử lý Intel Core i5 1240P 12 lõi 16 luồng đi cùng card đồ họa rời NVIDIA GeForce MX570 dung lượng 2GB GDDR6, phục vụ những công việc sáng tạo, hình ảnh, video, dựng hình. Sản phẩm đang được ưu đãi 1,5 triệu đồng, giá ưu đãi còn 26,99 triệu đồng.

Laptop văn phòng: ASUS Vivobook M1403QA-LY022W

Chiếc Vivobook M1403QA-LY022W thuộc thế hệ mới từ ASUS, có trọng lượng mỏng nhẹ 1,6 kg và màn hình viền mỏng cả bốn cạnh. Máy có tấm nền IPS độ phân giải Full HD+ sắc nét, tỷ lệ màn hình 16:10. Cấu hình của ASUS Vivobook 14X thoải mái cho hoạt động văn phòng nhờ bộ vi xử lý AMD Ryzen R5 5600H, có 8GB RAM và 512GB SSD tốc độ cao.

Trên Vivobook M1403QA còn có nhiều tính năng thông minh như hệ thống tản nhiệt IceBlade tiên tiến, khử ồn AI, webcam rõ nét cho gọi video. Sản phẩm đang được ưu đãi 1,5 triệu đồng, giá ưu đãi còn 14,99 triệu đồng.

Laptop văn phòng: HP 15s-fq2663TU

Chiếc laptop này có bộ vi xử lý Intel Core i3 1115G4 thế hệ thứ 11 Tiger Lake, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, công việc văn phòng. Sản phẩm đến từ HP còn có màn hình lớn 15,6 inch, đầy đủ cổng kết nối thông dụng, thời lượng pin dài tới 9 giờ và thiết kế mỏng nhẹ di động nhưng không kém phần bền bỉ. Chiếc laptop này có giá giảm còn 9,69 triệu đồng.

MSI Gaming GF63 Thin 11SC-1090VN

Sản phẩm có đủ những tố chất của một chiếc laptop gaming thời thượng như bộ vi xử lý Intel Core i5 11400H, 512GB SSD tốc độ cao, card đồ họa GTX 1650 và màn hình 15,6 inch Full HD 144Hz. Chiếc laptop gaming đến từ MSI còn mỏng nhẹ với trọng lượng 1,86 kg và độ mỏng 21,7mm. Sản phẩm có giá ưu đãi 2 triệu đồng, còn 16,99 triệu đồng.

Gigabyte Gaming G5

Gigabyte Gaming G5 là chiếc laptop gaming mỏng và nhẹ với trọng lượng 1,9 kg. Máy được trang bị bộ xử lý Intel Core i5 12500H 12 lõi 16 luồng kết hợp với 8GB RAM DDR4 3200MHz và card đồ họa chuyên dụng RTX 3050 4GB. Cấu hình này có thể "cân" hầu hết các tựa game PC hiện đại và cho phép người dùng thiết lập cài đặt đồ hoạ ở mức cao. Ngoài ra, người dùng cũng có thể phát trực tuyến, làm việc trên các ứng dụng đồ hoạ. Hiện, sản phẩm được giảm đến 2,3 triệu đồng.

FPT Shop giảm giá đến 2,3 triệu đồng cho máy tính Gigabyte Gaming G5. Ảnh: FPT Shop

Dịp này, FPT Shop còn triển khai chương trình "Trao ngay 68 Gian bếp Như Ý" với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,29 tỷ đồng. Sau hơn một tháng khởi động, chương trình đã tìm ra 26 chủ nhân may mắn nhận được phiếu mua hàng gia dụng trị giá 19 triệu đồng. Những ưu đãi này thay cho lời cảm ơn đồng thời là lời chúc năm mới nhiều may mắn và an vui FPT Shop gửi đến tất cả khách hàng đã đồng hành cùng hệ thống suốt thời gian qua.

Bạn có thể chọn mua laptop tại hệ thống hơn 800 cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc, trong đó có hơn 150 trung tâm laptop hoặc đặt online qua website. Khách hàng cũng có thể gọi tổng đài miễn phí cước 1800 6601 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Đăng Tuấn