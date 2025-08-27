Laptop AI hai màn hình, giá gần 70 triệu đồng

Yoga Book 9i Gen 10 là máy tính hai màn hình mới nhất của Lenovo với thiết kế và các trang bị đi kèm độc đáo. Máy được đưa về Việt Nam với mức giá 69 triệu đồng.
Sản phẩm ngang giá với các máy thuộc phân khúc laptop cao cấp và cao hơn mức 62 triệu đồng của đối thủ Asus ZenBook Duo hay 67 triệu đồng của thiết bị "tiền nhiệm" Yoga Book 9i Gen 9. Đổi lại, cải tiến về chip xử lý, màn hình, bàn phím, bút cảm ứng giúp người dùng khai thác tốt hơn giá trị từ hai màn hình, đặc biệt trong các nhu cầu về sáng tạo hoặc làm việc đa nhiệm.
Yoga Book 9i Gen 10 là máy tính hai màn hình mới nhất của Lenovo với thiết kế và các trang bị đi kèm độc đáo. Máy được đưa về Việt Nam với mức giá 69 triệu đồng.
Sản phẩm ngang giá với các máy thuộc phân khúc laptop cao cấp và cao hơn mức 62 triệu đồng của đối thủ Asus ZenBook Duo hay 67 triệu đồng của thiết bị "tiền nhiệm" Yoga Book 9i Gen 9. Đổi lại, cải tiến về chip xử lý, màn hình, bàn phím, bút cảm ứng giúp người dùng khai thác tốt hơn giá trị từ hai màn hình, đặc biệt trong các nhu cầu về sáng tạo hoặc làm việc đa nhiệm.
Ở chế độ sử dụng cơ bản, Yoga Book 9i Gen 10 trông tương tự các mẫu laptop nhỏ gọn khác với hai thành phần gồm màn hình hiển thị và phần chứa linh kiện phục vụ xử lý, tính toán và thao tác. Khác biệt lớn nhất là máy không có bàn phím vật lý.
Nhờ đó, dù có màn hình 14 inch, máy trông nhỏ gọn, thậm chí ngắn hơn một số mẫu 13 inch nhờ tối ưu diện tích hiển thị và không gian thao tác. Sản phẩm có khối lượng 1,22 kg, nhẹ hơn mức 1,24 kg của MacBook Air M4.
Ở chế độ sử dụng cơ bản, Yoga Book 9i Gen 10 trông tương tự các mẫu laptop nhỏ gọn khác với hai thành phần gồm màn hình hiển thị và phần chứa linh kiện phục vụ xử lý, tính toán và thao tác. Khác biệt lớn nhất là máy không có bàn phím vật lý.
Nhờ đó, dù có màn hình 14 inch, máy trông nhỏ gọn, thậm chí ngắn hơn một số mẫu 13 inch nhờ tối ưu diện tích hiển thị và không gian thao tác. Sản phẩm có khối lượng 1,22 kg, nhẹ hơn mức 1,24 kg của MacBook Air M4.
Bản lề có thể gập 360 độ, tức gập ngược lại để sử dụng như một máy tính bảng. Khi đó, màn hình phía dưới tự động tắt để tiết kiệm năng lượng.
Vẫn giữ nguyên kiểu thiết kế từ thế hệ trước, Yoga Book 9i Gen 10 không có nhiều thay đổi ở ngoại hình, với viền bo tròn, hoàn thiện bóng. Máy có ba cổng kết nối USB-C Thunderbolt, nút nguồn, nút gạt điện tử cho webcam. Tuy nhiên, điểm thiếu sót là không có cổng 3,5 mm, khiến người dùng sẽ cần thêm phụ kiện để kết nối tai nghe truyền thống.
Bản lề có thể gập 360 độ, tức gập ngược lại để sử dụng như một máy tính bảng. Khi đó, màn hình phía dưới tự động tắt để tiết kiệm năng lượng.
Vẫn giữ nguyên kiểu thiết kế từ thế hệ trước, Yoga Book 9i Gen 10 không có nhiều thay đổi ở ngoại hình, với viền bo tròn, hoàn thiện bóng. Máy có ba cổng kết nối USB-C Thunderbolt, nút nguồn, nút gạt điện tử cho webcam. Tuy nhiên, điểm thiếu sót là không có cổng 3,5 mm, khiến người dùng sẽ cần thêm phụ kiện để kết nối tai nghe truyền thống.
Ngoài mở rộng kích thước màn hình, Lenovo cũng nâng tần số quét từ 60 lên 120 Hz, đồng thời sử dụng PureSight P-OLED - loại màn hình OLED với tấm nền bằng chất liệu nhựa với độ bền cao hơn.
Lenovo trang bị cho laptop cụm camera độ phân giải 5 megapixel, tích hợp hồng ngoại. Camera này ứng dụng nhiều công nghệ AI, trong đó có Windows Studio tạo hiệu ứng. Các cảm biến hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, khoảng cách của chủ nhân để tự động khóa hoặc mở máy, đặc trưng của các laptop Lenovo cao cấp.
Ngoài mở rộng kích thước màn hình, Lenovo cũng nâng tần số quét từ 60 lên 120 Hz, đồng thời sử dụng PureSight P-OLED - loại màn hình OLED với tấm nền bằng chất liệu nhựa với độ bền cao hơn.
Lenovo trang bị cho laptop cụm camera độ phân giải 5 megapixel, tích hợp hồng ngoại. Camera này ứng dụng nhiều công nghệ AI, trong đó có Windows Studio tạo hiệu ứng. Các cảm biến hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, khoảng cách của chủ nhân để tự động khóa hoặc mở máy, đặc trưng của các laptop Lenovo cao cấp.
Trong trường hợp chưa quen với phím ảo, người dùng có thể dùng bàn phím và chuột rời được trang bị kèm. Bàn phím theo Yoga Book 9i được thiết kế với bề ngang tương đương laptop, mỏng nhẹ, sạc pin cổng USB-C.
Nhờ thiết kế này, người dùng có thể sử dụng khi tách rời, gắn vào dock hay đặt trên màn hình bên dưới. Các nam châm đi kèm giúp bàn phím dễ dàng tìm đúng vị trí và dính chặt lên màn hình. Khi đó, màn hình cũng tự động thay đổi để phù hợp với vị trí đặt. Ví dụ, khi đặt phím ở cạnh trên, phần cạnh dưới sẽ tự động biến thành bàn di chuột.
Bàn phím rời cho cảm giác gõ tốt không thua kém bàn phím trên laptop Yoga của Lenovo, thậm chí tiện lợi hơn nhờ khả năng tháo rời và sử dụng linh hoạt.
Với bộ dock đi kèm, người dùng có thể tạo ra hàng loạt cách sử dụng khác nhau. Trong hình, máy dựng đứng với hai màn hình cùng mở, trong đó một màn hình để xem nội dung, màn hình còn lại để vẽ và ghi chú nhanh với bút, bàn phím và chuột ngoài để nhập liệu.
Dù cồng kềnh hơn máy tính thông thường, người dùng có thể giảm bớt việc phải mang theo máy tính bảng, bảng vẽ hoặc giấy bút. Ngoài ra khi cần, đây có thể biến thành màn hình lớn với kích thước gấp đôi, giúp làm việc dễ dàng hơn, không cần màn hình rời.
Năm nay, bút cảm ứng đi kèm được nâng cấp thành bút sạc pin qua cổng USB-C thay vì phải thay pin rời, với thiết kệ gọn và nút bấm dễ thao tác.
Với bộ dock đi kèm, người dùng có thể tạo ra hàng loạt cách sử dụng khác nhau. Trong hình, máy dựng đứng với hai màn hình cùng mở, trong đó một màn hình để xem nội dung, màn hình còn lại để vẽ và ghi chú nhanh với bút, bàn phím và chuột ngoài để nhập liệu.
Dù cồng kềnh hơn máy tính thông thường, người dùng có thể giảm bớt việc phải mang theo máy tính bảng, bảng vẽ hoặc giấy bút. Ngoài ra khi cần, đây có thể biến thành màn hình lớn với kích thước gấp đôi, giúp làm việc dễ dàng hơn, không cần màn hình rời.
Năm nay, bút cảm ứng đi kèm được nâng cấp thành bút sạc pin qua cổng USB-C thay vì phải thay pin rời, với thiết kệ gọn và nút bấm dễ thao tác.
Phần dock Folio bọc vải có thể gập gọn, nhưng khi cần sẽ xếp thành một cấu trúc chắc chắn có thể giữ máy ổn định khi làm việc. So với thế hệ trước, phần bệ đỡ được thiết kế lại rộng hơn, cho phép người dùng có thể thao tác đóng mở, thiết lập trong vài giây trước khi sử dụng.
Ngoài giữ máy đứng, dock cũng cải thiện khả năng tản nhiệt. Đáy laptop không có lưới tản nhiệt và thường là một trong những phần nóng nhất trên máy.
Phần dock Folio bọc vải có thể gập gọn, nhưng khi cần sẽ xếp thành một cấu trúc chắc chắn có thể giữ máy ổn định khi làm việc. So với thế hệ trước, phần bệ đỡ được thiết kế lại rộng hơn, cho phép người dùng có thể thao tác đóng mở, thiết lập trong vài giây trước khi sử dụng.
Ngoài giữ máy đứng, dock cũng cải thiện khả năng tản nhiệt. Đáy laptop không có lưới tản nhiệt và thường là một trong những phần nóng nhất trên máy.
Một số cách sử dụng khác của Yoga Book 9i Gen 10 khi kết hợp cùng dock và bàn phím, chuột, bút. Lenovo trang bị một số tính năng AI hỗ trợ cho các kịch bản sử dụng này, như Smart Note giúp chuyển đổi ghi chú văn bản hoặc phác thảo thành nội dung chuẩn, Smart Reader giúp tạo tóm tắt các cuốn sách trong thư viện cá nhân.
Với cấu hình gồm chip Intel Core Ultra 9 285H, RAM 32 GB, bộ nhớ trong 1 TB, chạy Windows 11, máy cho trải nghiệm tốt trong hầu hết tác vụ cơ bản của người dùng văn phòng, bao gồm các ứng dụng AI của Lenovo cài sẵn hay của Microsoft.
Tuy nhiên việc trang bị hai màn hình cũng ảnh hưởng đến thời lượng pin. Thử làm việc với các tác vụ văn phòng, lướt web và xem video, âm lượng loa và độ sáng màn hình khoảng 70%, máy tụt khoảng 20% pin mỗi tiếng. Bù lại, tính năng Rapid Charge cho phép sạc 15 phút để sử dụng thêm hai tiếng.
Một số cách sử dụng khác của Yoga Book 9i Gen 10 khi kết hợp cùng dock và bàn phím, chuột, bút. Lenovo trang bị một số tính năng AI hỗ trợ cho các kịch bản sử dụng này, như Smart Note giúp chuyển đổi ghi chú văn bản hoặc phác thảo thành nội dung chuẩn, Smart Reader giúp tạo tóm tắt các cuốn sách trong thư viện cá nhân.
Với cấu hình gồm chip Intel Core Ultra 9 285H, RAM 32 GB, bộ nhớ trong 1 TB, chạy Windows 11, máy cho trải nghiệm tốt trong hầu hết tác vụ cơ bản của người dùng văn phòng, bao gồm các ứng dụng AI của Lenovo cài sẵn hay của Microsoft.
Tuy nhiên việc trang bị hai màn hình cũng ảnh hưởng đến thời lượng pin. Thử làm việc với các tác vụ văn phòng, lướt web và xem video, âm lượng loa và độ sáng màn hình khoảng 70%, máy tụt khoảng 20% pin mỗi tiếng. Bù lại, tính năng Rapid Charge cho phép sạc 15 phút để sử dụng thêm hai tiếng.
Loa ngoài cũng là một thay đổi trên Yoga Book 9i Gen 10. Vẫn sử dụng phần bản lề để làm nơi phát âm thanh, tuy nhiên phiên bản lần này điều chỉnh vị trí đặt loa, đồng thời không còn logo "hàng hiệu" Bowers & Wilkins. Âm thanh trong các cuộc gọi hoặc khi xem YouTube có chất lượng tốt, rõ nét, âm lượng lớn.
Loa ngoài cũng là một thay đổi trên Yoga Book 9i Gen 10. Vẫn sử dụng phần bản lề để làm nơi phát âm thanh, tuy nhiên phiên bản lần này điều chỉnh vị trí đặt loa, đồng thời không còn logo "hàng hiệu" Bowers & Wilkins. Âm thanh trong các cuộc gọi hoặc khi xem YouTube có chất lượng tốt, rõ nét, âm lượng lớn.
Trong tầm giá 50-70 triệu đồng, thị trường có nhiều laptop cấu hình cao thuộc nhóm gaming, MacBook hay sản phẩm chuyên dụng cho kỹ thuật, đồ họa, AI. Với nhu cầu sáng tạo, nhiều sản phẩm từ Asus, HP cũng có thể đáp ứng nhờ màn hình và bút cảm ứng đi kèm.
Tuy nhiên, model của Lenovo vẫn có chỗ đứng nhất định nhờ trang bị hai màn hình chất lượng cao, hiển thị đẹp mắt, có thể xoay hoặc gập mở linh hoạt để phục vụ trong nhiều tình huống. Phụ kiện như bàn phím, chuột, bút đi kèm có chất lượng tương đối cao. Điểm trừ là thời lượng pin của máy chỉ đủ dùng trong ngày; việc tối giản các cổng kết nối cũng gây bất tiện, bên cạnh việc phải làm quen với bàn phím cảm ứng.
Trong tầm giá 50-70 triệu đồng, thị trường có nhiều laptop cấu hình cao thuộc nhóm gaming, MacBook hay sản phẩm chuyên dụng cho kỹ thuật, đồ họa, AI. Với nhu cầu sáng tạo, nhiều sản phẩm từ Asus, HP cũng có thể đáp ứng nhờ màn hình và bút cảm ứng đi kèm.
Tuy nhiên, model của Lenovo vẫn có chỗ đứng nhất định nhờ trang bị hai màn hình chất lượng cao, hiển thị đẹp mắt, có thể xoay hoặc gập mở linh hoạt để phục vụ trong nhiều tình huống. Phụ kiện như bàn phím, chuột, bút đi kèm có chất lượng tương đối cao. Điểm trừ là thời lượng pin của máy chỉ đủ dùng trong ngày; việc tối giản các cổng kết nối cũng gây bất tiện, bên cạnh việc phải làm quen với bàn phím cảm ứng.
Lưu Quý