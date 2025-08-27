Laptop AI hai màn hình, giá gần 70 triệu đồng

Yoga Book 9i Gen 10 là máy tính hai màn hình mới nhất của Lenovo với thiết kế và các trang bị đi kèm độc đáo. Máy được đưa về Việt Nam với mức giá 69 triệu đồng.

Sản phẩm ngang giá với các máy thuộc phân khúc laptop cao cấp và cao hơn mức 62 triệu đồng của đối thủ Asus ZenBook Duo hay 67 triệu đồng của thiết bị "tiền nhiệm" Yoga Book 9i Gen 9. Đổi lại, cải tiến về chip xử lý, màn hình, bàn phím, bút cảm ứng giúp người dùng khai thác tốt hơn giá trị từ hai màn hình, đặc biệt trong các nhu cầu về sáng tạo hoặc làm việc đa nhiệm.