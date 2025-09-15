Laptop AI có thể dùng như máy tính bảng, giá 40 triệu đồng

Vừa có màn hình cảm ứng, vừa có bàn phím, là hướng đi được nhiều hãng lựa chọn để cung cấp cho người dùng một thiết bị làm việc và giải trí hiệu quả. Trong khi một số hãng máy tính bảng cung cấp thêm bàn phím chuyên nghiệp, Lenovo tiếp tục duy trì hướng đi từ nhiều năm của hãng là mang khả năng sử dụng của máy tính bảng lên laptop.
Yoga 7i 2-in-1 Gen 10 là mẫu máy mới nhất trong dòng sản phẩm này của Lenovo, vừa được đưa về Việt Nam với giá 39,9 triệu đồng cho phiên bản sở hữu màn hình 2,8K OLED, vi xử lý Core Ultra 7. Điểm đặc biệt của mẫu máy là khả năng gập mở linh hoạt, mang đến trải nghiệm tương tự tablet trên chiếc laptop truyền thống, tích hợp bút cảm ứng và nhiều tính năng AI.
Dù ngoại hình vẫn toát lên vẻ mỏng nhẹ của các sản phẩm dòng Lenovo Yoga, các chi tiết trên máy có độ hoàn thiện cao, dày hơn, mang đến cảm giác cầm nắm cứng cáp, chắc chắn.
Điểm nhấn trong thiết kế nằm ở cặp bản lề xoay 360 độ chắc chắn, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ sử dụng: từ laptop truyền thống, "dựng lều", đến gập hẳn thành tablet.
Trải nghiệm thực tế cho thấy bản lề vận hành êm, không có cảm giác lỏng lẻo hay rung lắc khi lật mở hoặc gõ phím, có thể giữ chắc ở mọi góc gập. Hãng cũng đưa khe tản nhiệt ngay giữa trục bản lề, vừa đảm bảo đối lưu khí hiệu quả, vừa giữ được tính thẩm mỹ cho hai cạnh bên vốn đã gọn gàng.
Yoga 7i 2-in-1 duy trì đủ số lượng cổng kết nối cần thiết, trong đó hai cổng USB-C hỗ trợ Thunderbolt 4 đặt đều hai bên, hỗ trợ sạc và truyền dữ liệu tốc độ cao, cùng các kết nối cơ bản như cổng USB-A, HDMI và cổng âm thanh 3,5 mm. Sản phẩm còn có một khe thẻ nhớ microSD, nút nguồn có tích hợp đèn trạng thái.
Thân máy bằng kim loại nguyên khối, các cạnh bo tròn tạo cảm giác dễ chịu khi cầm nắm, đồng thời bề mặt được làm sần nhẹ, hạn chế bám vân tay. Việc trang bị khe thẻ microSD là điểm khá lạ trong các mẫu Yoga gần đây, không tiện lợi như khe SD thông thường. Ngoài ra, nút nguồn được làm lồi ra và đặt ở vị trí trên giúp dễ thao tác, nhưng cũng bị phàn nàn vì nguy cơ bấm nhầm cao, đặc biệt khi người dùng cầm máy sử dụng như một chiếc tablet.
Tính năng tablet được kích hoạt khi người dùng mở màn hình quá 180 độ. Khi đó, hệ thống sẽ tự động vô hiệu hóa bàn phím và touchpad để tránh thao tác ngoài ý muốn, đồng thời giao diện Windows 11 cũng được tùy biến nhẹ: biểu tượng lớn hơn, dễ bấm tay; taskbar thu gọn để tối ưu không gian hiển thị, cho cảm giác như đang dùng một tablet 14 inch.
Điểm trừ là trọng lượng gần 1,5 kg khiến việc sử dụng ở chế độ tablet bằng một tay chưa thật sự thoải mái như tablet phổ thông. Ngoài ra, một số nút chuyên dụng như nút tăng giảm âm lượng, chụp ảnh màn hình, không có sẵn ở thiết lập này, khiến máy chưa thể biến thành một tablet thực thụ.
Bù lại, việc trang bị sẵn bút cảm ứng giúp người dùng Yoga 7i 2-in-1 có thể thao thác linh hoạt và chuyên nghiệp. Cây bút cảm ứng đi kèm là Lenovo Pen thế hệ mới hỗ trợ 4.096 mức lực nhấn, độ trễ thấp, nét mực mượt, phù hợp với sinh viên, giáo viên, người sáng tạo nội dung hoặc làm việc trong môi trường cần đánh dấu nhanh, hoặc người dùng có thể dễ dàng đọc sách, ký tài liệu, ghi chú nhanh hoặc vẽ phác thảo. Trong khi một số mẫu bút trên thị trường có giá 2-3 triệu đồng, việc hãng trang bị sẵn bút cảm ứng là một điểm cộng lớn.
Bút có hai phím chức năng có thể tùy chỉnh qua phần mềm Lenovo Pen Settings, hỗ trợ thao tác nhanh như xóa, chọn vùng, nhấn chuột phải… Bề mặt bút phủ nhám, chống trơn, cầm chắc tay, nhẹ và không gây mỏi khi sử dụng lâu. Tuy nhiên, máy không có khu vực chuyên biệt để gắn bút. Người dùng có thể gắn vào các khu vực có nam châm trên thân máy, trong đó chắc chắn nhất là ở mặt trước, đồng thời có thể sạc qua cổng USB-C.
Bàn phím tiếp tục là một điểm nhấn của dòng máy. Thiết kế sáu hàng với khoảng cách đều, hành trình 1,5 mm cho cảm giác gõ ổn định, ít tiếng ồn và phù hợp với người làm việc văn phòng. Bề mặt phím cong nhẹ, mang đến cảm giác gõ êm và tin cậy. Touchpad kích thước lớn, phủ kính mượt và hỗ trợ cảm ứng đa điểm chính xác. Kích thước của phần touchpad này có phần khiêm tốn, nhưng không phải vấn đề với một chiếc máy có khả năng cảm ứng đa điểm trên màn hình.
Hãng trang bị ba lựa chọn màn hình cho sản phẩm, trong đó có màn hình LCD hoặc OLED. Phiên bản trong bài là mẫu cao cấp nhất với tấm nền OLED 14 inch độ phân giải 2.8K (2.880 x 1.800 pixel), tần số quét 120 Hz. Màn hình cho màu đen sâu tuyệt đối, độ tương phản cao và màu sắc rực rỡ, phù hợp xem phim và chỉnh ảnh. Khi trải nghiệm thực tế, màn hình hiển thị hình ảnh nịnh mắt, sắc nét dù nhìn từ nhiều góc, và độ sáng tối đa 1.000 nit giúp thiết bị có thể làm việc trong nhiều môi trường ánh sáng khác nhau.
Với tỷ lệ 16:10, không gian hiển thị theo chiều dọc được mở rộng, giúp làm việc văn bản, duyệt web và chỉnh sửa nội dung thoải mái hơn so với màn hình 16:9 thông thường. Viền màn hình mỏng ba cạnh tăng tính hiện đại, giúp máy gọn gàng dù sở hữu màn hình lớn.
Phía trên là cụm camera 5 megapixel, cảm biến tiệm cận và micro. Là thiết bị Copilot+, máy hỗ trợ tốt tính năng AI, trong đó có Studio Effects, giúp chất lượng hình ảnh trong các cuộc gọi video tương đối tốt, dễ dàng tùy biến. Việc trang bị các cảm biến cũng mang đến nhiều tính năng cao cấp đặc trưng của Lenovo, như mở khóa bằng khuôn mặt, phát hiện nhìn lén, phát hiện thay đổi vị trí của người dùng để tự động khóa máy.
Mẫu laptop 2-in-1 cũng quay về sử dụng kiểu che webcam bằng thanh gạt vật lý ngay trên camera thay vì màn trập điện tử. Cách này tăng độ tin cậy về bảo vệ dữ liệu riêng tư, nhưng đôi khi khiến người dùng vô tình chạm tay vào webcam, bám bụi bẩn và giảm chất lượng hình ảnh.
Phần đáy của Yoga 7i 2-in-1 cho thấy Lenovo đầu tư nghiêm túc vào hệ thống tản nhiệt dù đây là một mẫu mỏng nhẹ. Dải khe thoát khí lớn kết hợp khe hút gió phía bản lề và bốn chân đế cao su giúp tối ưu hóa luồng đối lưu khí. Điều này đảm bảo khả năng làm mát hiệu quả trong các phiên làm việc kéo dài, đặc biệt khi chạy các tác vụ nặng như chỉnh sửa ảnh, video hay xử lý AI nội tại trên NPU.
Thực tế sử dụng cho thấy máy hoạt động ổn định trong thời gian dài, nhiệt độ giữ ở mức vừa phải, đôi khi nóng nhẹ ở đáy. Ngoài ra, hệ thống quạt chạy khá êm, chỉ bắt đầu phát tiếng rõ rệt khi chạy benchmark hoặc xử lý nhiều tác vụ đồng thời. Ngoài ra, mặt đáy cũng đặt hai loa, ở phần cạnh vát nhẹ, âm thanh thoát ra sẽ phản xạ vào mặt bàn giúp âm lượng lớn và rõ hơn.
Về cấu hình, Yoga 7i 2-in-1 trang bị nền tảng phần cứng với bộ vi xử lý Intel Core Ultra 7 258V, chuẩn Copilot+ PC, đủ sức xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo ngay trên thiết bị mà không cần phụ thuộc vào điện toán đám mây. Phiên bản trong bài trang bị 32 GB RAM, cùng ổ cứng SSD 1 TB. Trong bài kiểm tra nhanh bằng Cinebench R23, Yoga 7i đạt hơn 500 điểm hiệu năng đa nhân và 120 điểm đơn nhân, thông số không vượt trội, nhưng đủ dùng với nhóm người dùng phổ thông.
Với viên pin 70 Wh, trong điều kiện sử dụng thực tế gồm lướt web, soạn thảo văn bản, họp video và xem YouTube ở âm lượng 70%, máy tiêu hao khoảng 15% pin mỗi giờ, tương đương thời lượng sử dụng hỗn hợp từ 6,5 đến 7 tiếng. Nếu giảm độ sáng màn hình và tắt bớt tác vụ nền, máy có thể trụ đến cuối ngày làm việc. Ngoài ra, sạc nhanh Rapid Charge Express cho phép sạc 15 phút dùng thêm khoảng 3 tiếng, với điều kiện dùng củ sạc 65 W đi kèm máy.
Trong tầm giá 40 triệu đồng, thị trường có nhiều mẫu laptop AI với cấu hình tương đương. Sản phẩm của Lenovo có thế mạnh về thiết kế gập 360 độ, tích hợp bút, màn hình OLED sắc nét, bàn phím cho trải nghiệm gõ tốt, cùng hiệu năng ổn định và thời lượng pin vừa đủ, là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhu cầu làm việc và giải trí đa dạng.
Tuy nhiên, máy vẫn còn những giới hạn như không có khe cắm thẻ SD tiêu chuẩn, thiếu vị trí đặt bút gọn, hơi nặng nếu dùng như tablet lâu dài.
Lưu Quý