Laptop AI có thể dùng như máy tính bảng, giá 40 triệu đồng

Vừa có màn hình cảm ứng, vừa có bàn phím, là hướng đi được nhiều hãng lựa chọn để cung cấp cho người dùng một thiết bị làm việc và giải trí hiệu quả. Trong khi một số hãng máy tính bảng cung cấp thêm bàn phím chuyên nghiệp, Lenovo tiếp tục duy trì hướng đi từ nhiều năm của hãng là mang khả năng sử dụng của máy tính bảng lên laptop.

Yoga 7i 2-in-1 Gen 10 là mẫu máy mới nhất trong dòng sản phẩm này của Lenovo, vừa được đưa về Việt Nam với giá 39,9 triệu đồng cho phiên bản sở hữu màn hình 2,8K OLED, vi xử lý Core Ultra 7. Điểm đặc biệt của mẫu máy là khả năng gập mở linh hoạt, mang đến trải nghiệm tương tự tablet trên chiếc laptop truyền thống, tích hợp bút cảm ứng và nhiều tính năng AI.