Laporta từ chức Chủ tịch Barca để chờ tái tranh cử

Tây Ban NhaHôm 9/2, Chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta từ chức để mở đường cho cuộc bầu cử ngày 15/3.

Theo quy định CLB, Chủ tịch đương nhiệm phải từ chức trước cuộc bầu cử. Một Ủy ban sẽ giám sát hoạt động hàng ngày của CLB trong lúc chờ có người đứng đầu mới. Ủy ban vừa được thành lập do Rafa Yuste, một trong những vị phó của Laporta trong nhiệm kỳ 2021-2026, quản lý.

Laporta (giữa) theo dõi trận Barca 3-0 Mallorca ở vòng 23 La Liga trên sân Camp Nou hôm 7/2. Ảnh: NP

"Tôi rời đi với mong muốn được gặp lại tất cả các bạn", Laporta nói sau khi từ chức. "Tôi rời CLB trong tình trạng tốt hơn so với 5 năm trước. Chúng tôi đã phải đưa ra một số quyết định khó khăn, và với những gì đã diễn ra, chúng tôi cảm thấy tự hào. CĐV Barca đang rất hạnh phúc".

Laporta cũng ám chỉ việc sẽ giúp Barca giành lại Champions League nếu thắng cử. Đội chủ sân Camp Nou đăng quang lần gần nhất vào năm 2015.

Trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 5 năm tới, Laporta sẽ phải cạnh tranh của Victor Font, Marc Ciria, Xavier Vilajoana và Joan Camprubi. Tuy nhiên, để tên được đưa vào lá phiếu vào ngày 15/3, trước tiên các ứng cử viên cần thu thập tối thiểu 2.321 chữ ký từ các hội viên ủng hộ.

Laporta từng thắng cử ba lần vào các năm 2003, 2006 và 2021. Năm 2021, ông giành 30.184 phiếu bầu so với 16.679 phiếu của Font, trong khi Toni Freixa, người không tranh cử lần này, đứng thứ ba với 4.769 phiếu.

Một số vấn đề có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử năm nay, gồm các bản hợp đồng tiềm năng trong mùa hè, tình hình tài chính CLB, việc tái thiết sân Camp Nou (đang ở giai đoạn cuối) và vai trò tương lai của Lionel Messi tại CLB. Năm 2021, Laporta từng hứa gia hạn với Messi khi tranh cử, nhưng sau đó làm ngược lại, khiến không ít hội viên bất mãn. Nhưng với thành công của CLB gần hai năm qua, trong đó có ba danh hiệu quốc nội và hàng loạt chiến thắng trước Real, ông đã lấy lại uy tín.

Khác với mô hình sở hữu thuộc chủ của các CLB khác, Barca và Real thuộc về các hội viên. Barca hiện có khoảng 140.000 hội viên. Tuy nhiên, chỉ hội viên cấp cao mới có quyền bầu cử Chủ tịch và quyết định các vấn đề quan trọng.

Thanh Quý (theo Marca, ESPN)