Lập website gái gọi, tống tiền khách liên hệ tìm ''của lạ''

Hải PhòngCao Xuân Lộc liên kết với nhóm lập website cung cấp “gái gọi” để đe doạ, cưỡng đoạt tài sản với người đặt cọc tiền mua dâm.

Lộc, 32 tuổi, ở phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố vể tội Cưỡng đoạt tài sản, Công an TP Hải Phòng thông tin ngày 15/10.

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được tin trình báo của một người đàn ông ở quận Lê Chân về việc bị tống tiền online.

Nạn nhân khai đã truy cập một trang website có hình ảnh phụ nữ gợi cảm kèm theo lời cam kết "phục vụ tới bến". Sau khi nhắn tin thỏa thuận, anh nhận được yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc.

Kể từ khi chuyển tiền, nạn nhân liên tục nhận được tin nhắn đe dọa "nếu không chuyển tiền sẽ gửi ảnh chụp tin nhắn "tìm của lạ" tới người thân, đồng nghiệp, phá tan sự nghiệp, gia đình... kèm theo ảnh chụp màn hình điện thoại có nội dung trao đổi với anh trước đó.

Không muốn bị lộ việc tìm gái bán dâm, nạn nhân phải chuyển tiền theo yêu cầu. Tuy nhiên, vài hôm sau, anh lại nhận được lời đe dọa và đòi hỏi số tiền cao hơn. Biết mình "sập bẫy, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo.

Hình ảnh và thông tin bán dâm giả do nhóm Lộc đăng tải. Ảnh: Công an Hải Phòng

Giám đốc Công an TP Hải Phong đã giao Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc truy tìm. Từ các thông tin, tài liệu thu thập, đơn vị xác định Lộc chính là người nhắn tin tống tiền.

Lộc khai cùng với một số người khác lập website, sử dụng hình ảnh phụ nữ gợi cảm và thông tin giả, đăng lời quảng cáo, giới thiệu cung cấp "gái gọi" cho người có nhu cầu.

Khi có người liên hệ, nhóm Lộc yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt luôn. Sau đó, họ thu thập thông tin về nạn nhân và liên tục nhắn tin, gọi điện đe doạ, yêu cầu chuyển tiền. Có nạn nhân liên tục nhận được hàng trăm tin nhắn, gọi điện đe doạ.

Công an Hải Phòng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những nội dung quảng cáo "nhạy cảm", không truy cập vào các trang website có nội dung mua bán dâm, văn hóa phẩm đồi trụy. Khi truy cập, người dân sẽ có nguy cơ bị lừa đảo, đe dọa cưỡng đoạt tài sản, bị lây nhiễm mã độc, mất cắp thông tin cá nhân.

Trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản..., người dân cần nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình báo.

Lê Tân