Lập trung tâm chuyên sâu chữa bệnh 'khó nói' cho phụ nữ

Trung tâm chuyên sâu về bệnh phụ khoa được Bệnh viện Hùng Vương vận hành chuyên điều trị các rối loạn sàn chậu ở phụ nữ như són tiểu, sa sinh dục và xuất viện trong ngày.

Tại lễ khánh thành Trung tâm sàn chậu và Khoa Điều trị trong ngày hôm 26/3, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết phụ nữ sau sinh và giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh thường gặp các rối loạn sàn chậu như tiểu không kiểm soát, sa cơ quan vùng chậu, rối loạn chức năng tình dục. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại, bệnh nhân thường âm thầm chịu đựng, không biết chia sẻ cùng ai hay khám ở đâu, dẫn đến trì hoãn điều trị khiến bệnh trở nặng.

Điều trị tại Trung tâm sàn chậu, Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhiều phụ nữ 40-50 tuổi sinh đẻ nhiều phải gánh chịu tổn thương sàn chậu nghiêm trọng. Hậu quả là tình trạng sa tạng chậu rất nặng, thậm chí tử cung, bàng quang và cả trực tràng đều lọt ra ngoài, gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm lý và đời sống vợ chồng.

Trung tâm Sàn chậu được Bệnh viện Hùng Vương định hướng phát triển thành một đơn vị chuyên sâu quy mô lớn và hoàn chỉnh. Thay vì chỉ là "đơn vị sàn chậu" như nhiều cơ sở khác, nơi đây được đầu tư đồng bộ từ khâu sàng lọc, chẩn đoán đến điều trị và dự phòng. Trung tâm sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại gồm siêu âm chuyên khoa, chụp MRI tổn thương và máy đo niệu động học.

Về điều trị, bên cạnh phẫu thuật, trung tâm ưu tiên các phương pháp ít xâm lấn hoặc không xâm lấn như laser, vật lý trị liệu, liệu pháp phản hồi sinh học... Tầm soát sớm ngay từ giai đoạn tiền mãn kinh và can thiệp kịp thời giúp bệnh nhân tránh phải phẫu thuật, tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng sống toàn diện trong bối cảnh già hóa dân số nhanh.

Phụ nữ điều trị tại Trung tâm sàn chậu, Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Song song, Khoa Điều trị trong ngày cho phép bệnh nhân phẫu thuật, thủ thuật và xuất viện trong ngày. Mô hình này đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, giúp rút ngắn thời gian nằm viện, giảm áp lực tâm lý và hạn chế gián đoạn sinh hoạt của người bệnh.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đánh giá đây là bước đi phù hợp với định hướng phát triển hệ thống y tế "đa tầng, đa cực, đa trung tâm", vừa nâng cao chất lượng chuyên môn, vừa tối ưu nguồn lực và đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Lãnh đạo Sở yêu cầu bệnh viện tiếp tục chuẩn hóa kỹ thuật, đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao công nghệ và truyền thông để phụ nữ chủ động khám sớm, cải thiện chất lượng sống.

Lê Phương