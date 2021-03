Lập trình viên chi 69 triệu USD mua tác phẩm kỹ thuật số

Lập trình viên gốc Ấn Sundaresan tiết lộ mình là người chi khoản tiền kỷ lục 69,3 triệu USD mua một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số.

Vignesh Sundaresan, sống tại Singaporre, ngày 18/3 viết trên blog rằng ông mua tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số đắt nhất thế giới để "người Ấn Độ và người da màu biết họ có thể đỡ đầu" cho nghệ thuật.

Khoảng 22 triệu người theo dõi những phút cuối của buổi đấu giá do Christie's tổ chức và chứng kiến Sundaresan, với biệt danh Metakovan, giành quyền sở hữu tác phẩm "Everydays: The First 5000 Days" của nghệ sĩ Beeple với giá 69,3 triệu USD.

Lập trình viên gốc Ấn Vignesh Sundaresan. Ảnh: vigneshsundaresan.com.

Tác phẩm gồm 5.000 hình ảnh được cắt ghép và "đảm bảo" bằng công nghệ mã thông báo không thể thay thế (NFT) có mức giá khởi điểm 100 USD, song trị giá của nó tăng chóng mặt sau đó. NFT sử dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) tương tự tiền ảo để biến các nội dung số như tác phẩm nghệ thuật hay thẻ giao dịch thể thao thành món đồ sưu tập không thể bị sao chép.

NFT gần đây "gây bão" khi nhiều nghệ sĩ coi đây là cơ hội để kiếm tiền từ các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số thuộc mọi loại hình. Các chuỗi mã ảo cho phép những nhà sưu tập có thể khoe quyền sở hữu tác phẩm, ngay cả khi chúng được chia sẻ và xem trực tuyến liên tục. Các nhà đầu tư coi nghệ thuật kỹ thuật số là một loại hàng hóa mới trong giao dịch.

Tác phẩm Everydays: The First 5000 Days của nghệ sĩ Beeple. Ảnh: Christie's.

"Khi nghĩ đến những vật phẩm NFT giá trị cao, tác phẩm này khó có thể bị vượt qua", Sundaresan cho biết khi thắng phiên đấu giá của Christie's. Trong bài viết trên blog, Sundaresan cho biết ông từ một sinh viên kỹ thuật "không có tiền" trở thành một triệu phú nhờ khám phá ra tiền ảo vào năm 2013.

"Đây là viên ngọc quý trên vương miện, một tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhất trong thế hệ này", Sundaresan viết trên blog. Everydays: The First 5000 Days đứng thứ ba trong số các tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhất được một nghệ sĩ còn sống bán ra, sau tác phẩm của Jeff Koons và David Hockney.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)