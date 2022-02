Lập trang web lừa đầu tư tài chính trực tuyến

Quảng NinhMạc Văn Lai cùng đồng phạm lập hàng chục trang web lôi kéo người dân đầu tư trực tuyến để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/2, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lai (39 tuổi), Trần Thị Minh (29 tuổi), Trần Văn Quân (27 tuổi) cùng trú TP Móng Cái, Quảng Ninh, và Lê Ngọc Hoàng Anh (23 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, Lai là chủ mưu đã lên kịch bản thuê Hoàng Anh lập trình và giữ vai trò là một admin duy trì hoạt động của các trang web. Sau khi các trang web đi vào hoạt động, Lai đóng vai trò là admin thứ hai để quản trị và là người quản lý các tài khoản nhận tiền chiếm đoạt được.

Trong trường hợp trang web bị người tham gia phát hiện bản chất lừa đảo, Lai chỉ đạo Hoàng Anh nhanh chóng đánh sập để xóa dấu vết, rồi tiếp tục lập trang khác với các dự án đầu tư tài chính mới để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Một số trang web lừa đảo được cơ quan điều tra khôi phục dữ liệu. Ảnh: Nguyễn Khánh

Cảnh sát xác định, đường dây này hoạt động từ tháng 11/2021. Nhóm này đã tạo lập 45 trang web với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư. Trong số đó, 38 trang đã bị nhóm này xóa khỏi hệ thống, chỉ còn dữ liệu tên miền. Cơ quan công an đã thu thập và khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của 16 trang web bao gồm: vuonlanrongnghe.net (đầu tư lan); p88888 (đầu tư nuôi cá Koi); dautunuoichim.net (đầu tư nuôi chim); trainuoibo2021.net (đầu tư nuôi bò)...

Số lượng người bị hại của 16 trang này là 1.608 người với số tiền 3,6 tỷ đồng.

Thượng tá Đinh Ngọc Văn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Ninh, cho biết trong vụ án này thủ đoạn của nhóm nghi phạm là lập nhiều trang web đầu tư tài chính khác nhau, vẽ ra mỗi trang một dự án đầu tư riêng rồi tiến hành quảng cáo trên các mạng xã hội. Người nào muốn tham gia đầu tư sẽ được hướng dẫn mở tài khoản đầu tư trên trang web, nạp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để tham gia vào các gói thầu đầu tư trực tuyến với mức lợi nhuận rất cao.

Khi tham gia đầu tư mở tài khoản đăng ký trong trang web, người đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận của mình gia tăng. "Đến lúc khách hàng đầu tư với số tiền cao hơn, nhóm này sẽ dừng việc trả lãi và duy trì hoạt động mỗi trang trong một thời gian nhất định sau đó xóa trang, chặn liên lạc của người đầu tư để chiếm đoạt tài sản", thượng tá Văn nói.

Lại tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Mạc Văn Lai khai khách hàng đầu tư sẽ được trả cả gốc lẫn lãi sau 24 giờ trong vòng từ 1 ngày đến 5 ngày, sau 10 ngày nhóm sẽ dừng việc trả lãi cho khách hàng lớn, chỉ trả cho khách hàng nhỏ và sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền qua lại.

Chị Lê Tuyết Hạnh, trú tại TP Hạ Long là nạn nhân, cho biết cuối tháng 11/2021, thông qua mạng xã hội có quen một người và được giới thiệu tham gia đầu tư tài chính vào trang web vuonlanrongnghe.net. Theo như quảng cáo, việc đầu tư vào trang này sẽ mang lại lợi nhuận cao và đảm bảo an toàn, không những thế, còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó và gửi chị đường link bằng chính mã giới thiệu của mình.

"Trang web này khuyến khích người chơi kể cả không có tiền, mỗi ngày vào điểm danh đã được 5.000 đồng. Ban đầu tôi chỉ đầu tư gói nhỏ nhất là 55.000 đồng, sau một ngày đã có lãi và việc rút tiền cũng rất nhanh chỉ mất một phút, nên tôi đầu tư tiếp 500.000 đồng. Tuy nhiên đến gói đầu tư với mức 36 triệu đồng thì tiền lãi không thể rút được nữa", chị Hạnh nói.

Khi xuất hiện sự cố, chị Hạnh hỏi chủ trang web thì người này nói đã báo bộ phận kế toán kiểm tra do lỗi hệ thống, hôm sau làm lệnh rút lại bình thường. "Tuy nhiên nhiều ngày sau đó việc rút không thể được nên tôi biết mình đã bị lừa", chị Hạnh cho biết.

Minh Cương