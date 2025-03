Lắp trạm bơm chống ngập cho đoạn quốc lộ 1 qua TP HCM

TP HCM sẽ lắp trạm bơm công suất 6.000 m3/h để xử lý ngập trên đoạn quốc lộ 1 dài hơn 1,3 km gần cầu An Lập, quận Bình Tân.

Phương án xử lý ngập nói trên vừa được UBND TP HCM chấp thuận sau khi Sở Giao thông công chánh đề xuất. Đoạn ngập nằm bên phải quốc lộ 1, từ trạm biến áp Phú Lâm tới cầu An Lập. Đây là khu vực thuộc phạm vi dự án BOT An Sương - An Lạc do Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO thực hiện.

Đoạn quốc lộ 1 gần cầu An Lập bị ngập, năm 2024. Ảnh: Đình Văn

Trạm bơm công suất khoảng 6.000 m3 mỗi giờ, lắp ở cuối tuyến cống thoát nước dọc đường gom cầu An Lập, cách cửa xả ra rạch Nước Lên chừng 100 m, thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Tổng kinh phí đầu tư, lắp đặt trạm bơm này hơn 11 tỷ đồng, từ nguồn bảo trì dự án BOT của IDICO. Tuy nhiên, kinh phí này sẽ không tính vào thời gian thu phí hoàn vốn dự án.

Trước đó, theo báo cáo của nhà đầu tư và quận Bình Tân, đoạn quốc lộ 1 từ trạm biến áp Phú Lâm tới cầu An Lập thường xuyên bị ngập do địa hình thấp, ảnh hưởng mưa lớn, triều cường, nhất là đoạn trước trụ sở Công an quận. Có điểm ngập sâu gần nửa mét nên cần gấp rút giải quyết nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân đi lại.

TP HCM từng sử dụng máy bơm chống ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Hiện, máy bơm tại đây đã dừng sau khi đường hoàn thành nâng cấp với hệ thống cống mới.

