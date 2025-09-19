Lập Sơn là đại lý chính thức máy biến tần Toshiba tại Việt Nam

Toshiba Industrial Products Asia (TIPA) ủy quyền cho Lập Sơn làm đại lý chính thức các dòng máy biến tần tại thị trường Việt Nam.

Lập Sơn là nhà cung cấp các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp tại Việt Nam, với hơn 15 năm kinh nghiệm. Công ty cung cấp vòng bi, dây curoa, sản phẩm truyền động, seals, sản phẩm bôi trơn và nhiều sản phẩm công nghiệp khác. Những sản phẩm này được sản xuất bởi các nhà sản xuất hàng đầu như: SKF, Schaeffler, Optibelt... Doanh nghiệp không chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng, còn đưa ra giải pháp toàn diện giúp khách hàng nâng cao hiệu suất sản xuất.

Ông Yamanaka Hajime, Tổng Giám đốc TIPA (bìa trái) trao chứng nhận đại lý chính thức máy biến tần Toshiba tại thị trường Việt Nam cho đại diện Công ty Lập Sơn. Ảnh: Lập Sơn

Biến tần Toshiba là thiết bị điện tử công suất được sử dụng để điều khiển tốc độ động cơ, thay đổi tần số và điện áp cung cấp cho động cơ điện. Đây là một phần không thể thiếu trong các hệ thống tự động hóa công nghiệp hiện đại, giúp tối ưu hóa hiệu suất, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu hao mòn cơ học, mang lại trải nghiệm an toàn, ổn định, hiệu quả, phù hợp mọi ngành công nghiệp.

Biến tần Toshiba cũng cung cấp khả năng điều khiển chính xác để ứng dụng trong các hệ thống bơm, quạt, máy nén, thang máy, cầu trục và nhiều thiết bị công nghiệp khác.

Máy biến tần Toshiba giúp tiết kiệm điện năng, tăng tuổi thọ động cơ và vận hành êm ái hơn. Ảnh: Lập Sơn

Ông Nguyễn Phước Hiếu, Phó tổng giám đốc Nhà máy TIPA chia sẻ, việc hợp tác với các doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm và uy tín lâu năm như Lập Sơn giúp Toshiba mở rộng thị trường, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Nhựt Thanh, Giám đốc Công ty Lập Sơn, cho biết tôn chỉ trong hoạt động kinh doanh của Lập Sơn là luôn cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, từ chất lượng sản phẩm đến sự hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật. Hợp tác cùng Toshiba để phân phối các sản phẩm máy biến tần cũng như các sản phẩm công nghiệp tiên tiến khác giúp đa dạng hóa danh mục các sản phẩm công nghiệp của doanh nghiệp.

"Việc mở rộng các sản phẩm chất lượng đi kèm dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp giúp chúng tôi tiếp tục làm hài lòng những khách hàng khó tính", ông Thanh nói.

Thanh Thư