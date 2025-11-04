Lập phương án chuyển giao đàn hổ ở Thanh Hóa cho vườn thú

Ông Nguyễn Mậu Chiến, chủ trại hổ ở xã Xuân Tín chấp nhận chuyển giao đàn hổ 9 con của gia đình cho vườn thú Hà Nội, không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ kinh phí.

Ngày 4/11, ông Đàm Văn Hùng, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết UBND tỉnh này đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục chuyển giao đàn hổ tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến, xã Xuân Tín cho Vườn thú Hà Nội tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo ông Hùng, hiện chủ trại hổ và các bên đã thống nhất chủ trương, quy trình chuyển giao song cần thêm thời gian để làm thủ tục xác lập quyền sử dụng tài sản công cũng như các giải pháp đảm bảo an toàn khi bắt và di chuyển đàn hổ đến cơ sở mới.

Đàn hổ của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến ở xã Xuân Tín. Ảnh: Lê Hoàng

Theo hồ sơ từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, năm 2007 gia đình ông Chiến mua 10 con hổ, mỗi con nặng trung bình 7 kg của một người không quen biết, đưa từ Lào về Việt Nam nuôi nhốt trong khu trại ở xã Xuân Tín. Sau khi bị xử phạt 30 triệu đồng, ông Chiến được giao chăm sóc, nuôi dưỡng đàn hổ. Năm 2008, người này mua thêm 5 con hổ khác, một lần nữa bị phạt 30 triệu đồng.

Ban đầu ông Chiến nuôi hổ trong khu chuồng nhỏ ở xóm 27, xã Xuân Tín. Chuồng trại nằm giữa khu dân cư gây nguy hiểm, mất vệ sinh môi trường và ô nhiễm tiếng ồn do hổ thường gầm rú mỗi khi đến kỳ động dục, gia đình sau đó thuê đất ở cánh đồng Cồn Tàu Voi, cách vị trí cũ khoảng 2,5 km.

Trong quá trình chăm sóc, từ năm 2007 đến nay đã có 6 con hổ chết, phải tiêu hủy. Nguyên nhân là viêm phổi và nhiễm trùng vết thương vì hổ cắn nhau. Hiện trại hổ Xuân Tín còn 9 con, trong đó có 3 cá thể cái, 6 cá thể đực, trọng lượng trung bình khoảng 180 kg, con to nhất gần 300 kg.

Quá trình nuôi từng xảy ra sự cố ngày 28/5/2017, một học sinh lớp 7 sau giờ tan trường đến trại hổ, trèo lên cột điện giáp bờ rào chuồng hổ thò chân trêu chọc, bị hổ tấn công gây thương tích. Đàn hổ hiện được nuôi tại khu trại rộng 4.000 m2, tường rào bao quanh, bên trên lắp lưới thép B40 kiên cố, cao 4,5 m.

Tháng 5/2017, giấy phép nuôi nhốt hổ sinh trưởng, sinh sản hết hạn, chủ trại nhiều lần kiến nghị gia hạn nhưng không được chấp thuận. Căn cứ Luật Đa dạng sinh học 2008 và Nghị định 160/2013 thì "trại hổ chưa đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học". Gia đình được giao tiếp tục nuôi dưỡng đàn hổ, song không có quyền thay đổi hiện trạng, mua bán, vận chuyển hoặc giết mổ...

Sau nhiều năm, các cơ quan quản lý nhà nước và gia đình ông Chiến không tìm ra phương án quản lý, nuôi nhốt đàn hổ. Hiện mỗi ngày, đàn hổ tiêu thụ gần 100 kg thức ăn các loại, cộng với chi phí mua sắm vật dụng, gia cố chuồng trại, thuê người trông coi bảo vệ, thú y nên mỗi năm tiêu tốn hàng trăm triệu đồng. Nguồn kinh phí rất lớn, đều do gia đình bỏ ra, sau nhiều năm chủ trại nói "đã kiệt quệ, mệt mỏi...".

Phía kiểm lâm và chính quyền địa phương cũng cho hay rất vất vả khi phải cắt cử lực lượng, thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra nhằm tránh xảy ra sai sót, trong khi họ không được cấp kinh phí thực hiện việc này.

Cũng theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, những năm trước đây, khi giấy phép hết hạn, gia đình ông Chiến sau khi được vận động đã thống nhất chuyển giao số hổ cho các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã. Phía gia đình đề nghị bồi hoàn kinh phí xây dựng chuồng trại, chăm nuôi nhiều năm qua.

Trại nuôi hổ tư nhân lớn nhất miền Bắc (bài Tết) Bên trong trại hổ ở Xuân Tín. Video: Lê Hoàng

Về đề xuất nêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là sở Nông nghiệp và Môi trường) làm việc với 11 trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, vườn thú đủ điều kiện trên cả nước, song hầu hết từ chối tiếp nhận với lý do không đủ điều kiện cơ sở vật chất. Một số trung tâm có thể xem xét tiếp nhận với điều kiện gia đình "tự nguyện hiến tặng, giao nộp và không bồi hoàn, hỗ trợ kinh phí".

Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) và một số tổ chức bảo vệ động vật hoang dã khác nhiều lần gửi văn bản cho Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa và các bộ ngành liên quan đề nghị tịch thu số hổ nói trên. Tuy nhiên, theo đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan chức năng liên quan sau nhiều cuộc họp đều cho rằng "chưa có cơ sở pháp lý để tịch thu".

Tại cuộc làm việc giữa tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Mậu Chiến đã đồng ý chuyển giao vô điều kiện đàn hổ 9 cá thể cho các đơn vị, trung tâm có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định và không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ khoản kinh phí nào. Vườn thú Hà Nội được lựa chọn để tiếp nhận đàn hổ này.

Lê Hoàng