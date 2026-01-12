Lập nhiều kênh trên Telegram bán video khiêu dâm giá 200.000 đồng

Hà TĩnhNgười đàn ông 44 tuổi lập nhiều kênh Telegram đăng video khiêu dâm, tạo nhóm VIP tập hợp video lượt xem cao, ai muốn tham gia phải nộp 200.000 đồng.

Ngày 12/1, người đàn ông trú TP HCM bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, tạm giam về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, theo Điều 326 Bộ luật Hình sự. Do đang điều tra mở rộng, nhà chức trách chưa công bố danh tính nghi phạm.

Theo điều tra, cuối năm 2024, người này lập tài khoản Telegram Thamlang9999, thu thập hàng nghìn video, hình ảnh có nội dung khiêu dâm rồi đăng tải lên các hội nhóm do mình quản lý nhằm thu hút người tham gia, thu lợi bất chính.

Nhà chức trách cáo buộc, người này còn xây dựng riêng một kênh Telegram VIP, tập hợp các video khiêu dâm có lượt xem cao nhất. Để tham gia và xem nội dung, người dùng phải chuyển 200.000 đồng vào tài khoản do quản trị viên chỉ định.

Thời điểm bị phát hiện, người đàn ông điều hành 8 nhóm Telegram với hơn 61.000 thành viên và 24 kênh có trên 185.000 lượt theo dõi.

Cơ quan điều tra chưa công bố số tiền nghi phạm thu lợi bất chính từ người dùng.

Đức Hùng