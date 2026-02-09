Lập 'ma trận' các hợp đồng khống lừa 318 tỷ đồng của ngân hàng

Nhóm nghi phạm bị cáo buộc dùng pháp nhân Công ty Hoàng Thành làm trung tâm để lập đồng kinh tế, xuất hóa đơn khống và che giấu dòng tiền để lừa 318 tỷ đồng của một ngân hàng.

Ngày 9/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố 9 bị can để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Các bị can là Hà Thị Thương, 45 tuổi; Trần Thị Phương Loan, 40 tuổi, Lương Ngọc Thoan, 45 tuổi, Đồng Thế Lực, 33 tuổi; Nguyễn Ngọc Thái, 39 tuổi, Mai Long, 46 tuổi; Lương Huy Hoàng, 28 tuổi; Nguyễn Đăng Hùng, 42 tuổi, Nguyễn Thành Nam, 50 tuổi.

Công an khám xét ở trụ sở công ty Hoàng Thành. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ án bắt đầu từ việc công an nhận được đơn tố giác của một ngân hàng trên địa bàn tố cáo Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, các bị can đã thành lập một hệ thống gồm nhiều doanh nghiệp trên khắp cả nước và chia cho nhiều người đứng tên đại diện theo pháp luật qua từng thời kỳ. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.

Ngoài ra, nhóm này còn dùng nhiều doanh nghiệp liên quan như Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát, Công ty TNHH MTV Phương Nam 168, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV 366.

Công an nhận định, các công ty này đều mang tính hình thức, không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất. Các doanh nghiệp này được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế. Từ đó hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nhằm thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này phân công vai trò cụ thể cho từng người. Trong đó, Thương và Loan phụ trách kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực. Nhóm còn lại là giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân.

Nguyễn Thành Nam được giao quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan. Công an xác định, nhóm này đã "đồng thuận thực hiện chuỗi hành vi khép kín" để che giấu quá trình lừa đảo.

Từ năm 2021 đến 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã chiếm đoạt của một ngân hàng tổng số hơn 318 tỷ đồng. Hành vi lừa đảo đều thông qua việc lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, công an nhận định đây không phải rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh. Thực tế, đây là vụ án lừa đảo có tổ chức, liên quan đến nhiều người trên cả nước. Chúng đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Hà Nội thấy rằng còn có dấu hiệu của các tội phạm liên quan đến rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế. Hiện, công an đang mở rộng điều tra.

Phạm Dự