Lắp lại cầu gang bị mất trộm trên lan can quanh Hồ Tây

Hà NộiBan Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ đang lắp đặt lại cầu gang ở những vị trí bị mất trộm trên lan can hồ Tây.

"Chúng tôi đã lắp được 200 quả cầu gang bị mất tại phố Nhật Chiêu", lãnh đạo Ban Quản lý dự án cho biết, sáng 7/7.

Theo kế hoạch, từ tháng 7 đến tháng 9, quận Tây Hồ tiếp tục lắp thêm hàng trăm quả tại phố Vệ Hồ và Quảng An. Các quả cầu gang thay thế có kích thước tương đồng với những quả cầu đã mất. Việc này mất nhiều thời gian do quả cầu gang không có sẵn, phải đặt sản xuất.

Đoạn lan can bị lấy mất quả cầu trên phố Nhật Chiêu, tháng 3/2023. Ảnh: Việt An

Hồi tháng 3, quận Tây Hồ phát hiện khoảng 1.500 quả cầu bằng gang đã bị kẻ xấu dùng búa, xà beng lấy mất. Việc mất trộm rải rác trong khoảng một năm, tập trung ở các phố Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Từ Hoa, Quảng An và Quảng Khánh.

Việc truy tìm kẻ trộm gặp khó do vị trí bị mất đều nằm ở những nơi khuất, camera an ninh không quay tới; trường hợp bắt được cũng không thể xử lý hình sự do giá trị quả cầu gang không lớn.

Quả cầu gang được gắn trên lan can có mẫu hoa sen và biểu tượng Khuê Văn Các ở Hồ Tây. Dù được lắp đặt từ lâu, những lan can này vẫn chắc chắn.

Hồ Tây rộng hơn 500 ha, chu vi khoảng 15 km, xung quanh lắp lan can bảo vệ. Đây được xem là "lá phổi" của Thủ đô; đường, vỉa hè quanh hồ trở thành tuyến chạy bộ, tập thể dục ưa thích của hàng nghìn người dân mỗi ngày.

Việc quản lý Hồ Tây đến nay vẫn chưa giao cho quận Tây Hồ. Đội bảo vệ quanh hồ không có nên lan can thuộc phường nào thì phường đó quản lý.

