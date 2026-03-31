Lập kỷ lục ăn tại 28 nhà hàng Michelin trong một ngày

MỹĐể giành kỷ lục Guinness, Joshua Fyksen chi hơn 1.400 USD và lên kế hoạch tỉ mỉ từng phút để ăn ở hàng chục nhà hàng danh giá nhất New York.

Ngày 25/3, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness (GWR) xác nhận Joshua Fyksen đến từ Las Vegas, Mỹ, là người lập kỷ lục ăn tại 28 nhà hàng Michelin trong một ngày.

Từ ngày 9 đến 10/5, Joshua dùng bữa tại 28 nhà hàng đạt chứng nhận Michelin ở thành phố New York, vượt qua kỷ lục 25 nhà hàng do bộ đôi người Ấn Độ (Sujoy Kumar Mitra và Rajnish Kumar Tripathi) thiết lập tại Hong Kong vào năm 2024.

Joshua Fyksen trong nhà hàng Michelin. Ảnh: Joshua Fyksen

Đây không phải lần đầu Joshua nắm giữ danh hiệu này. Tháng 5/2023, anh từng lập kỷ lục với 22 nhà hàng cũng tại New York.

Khi bị soán ngôi, bản tính thích chinh phục đã thôi thúc anh hành động. "Tôi hỏi gia đình xem có nên thử lại không, và bố tôi nói: 'Bố vẫn chưa khoe hết về con mà!' Bản thân tôi cũng thấy mình chưa xong việc, nên bắt tay vào làm luôn", Joshua chia sẻ với GWR.

Để nâng cao thành tích, Joshua dành nhiều tháng nghiên cứu toàn bộ cuốn Michelin Guide, kiểm tra thực đơn và trang web của từng nơi để tìm kẽ hở thời gian.

Với những địa điểm chỉ phục vụ thực đơn tasting menu (thực đơn nếm thử) kéo dài nhiều giờ như Eleven Madison Park, anh chuyển hướng sang khu vực quầy bar, nơi phục vụ các món nhỏ không cần đặt trước, dù phải chấp nhận rủi ro chờ đợi.

Fyksen cũng chủ động liên hệ qua email với một số nhà hàng không phục vụ gọi món (à la carte) để xin ngoại lệ.

"Một vài nơi đồng ý, thậm chí mở cửa sớm để hỗ trợ, nhưng phần lớn vẫn giữ quy định", anh nói.

Những món ăn Joshua Fyksen đã thưởng thức. Ảnh: Guinnessworldrecords

Trong hành trình, món ăn để lại ấn tượng nhất với anh là salad cua Jonah ăn kèm táo và wasabi tại nhà hàng Le Pavillon trong khu Midtown.

Tuy nhiên, thử thách không hoàn toàn suôn sẻ. Fyksen cho biết anh gặp mưa lớn ngay trước khi đến Eleven Madison Park ở khu Flatiron.

"Tôi ướt như chuột lột, đến mức nhân viên lễ tân phải hỏi lại xem tôi có đến đúng chỗ không", Fyksen nói và cho biết anh vẫn được đón tiếp nồng hậu và còn được mời một ly cocktail chào mừng.

Fyksen hoàn thành hành trình tại nhà hàng Gramercy Tavern ở khu Gramercy Park, nơi anh ăn hàu và gọi champagne để ăn mừng kỷ lục.

Để hoàn thành thử thách, Joshua đã bay từ Las Vegas đến New York. Tổng chi phí cho trải nghiệm này là hơn 1.450 USD, trong đó tiền ăn lên đến gần 1.000 USD, chưa kể tip và hơn 470 USD chi phí di chuyển giữa các địa điểm.

Hiện anh là chuyên gia rượu vang tại một nhà hàng nổi tiếng ở Las Vegas và đặc biệt yêu thích khám phá ẩm thực. Anh thừa nhận mình không có đủ thời gian để tận hưởng trọn vẹn từng nhà hàng trong quá trình thực hiện kỷ lục. Anh sẽ quay lại trong tương lai để trải nghiệm kỹ hơn.

Tuấn Anh (Theo People, New York Post)