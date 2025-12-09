Lập hóa đơn không đúng thời điểm bán hàng sẽ bị phạt tới 70 triệu đồng

Theo quy định mới, việc lập hóa đơn không đúng thời điểm khi bán hàng hóa, với số lượng 100 tờ trở lên sẽ bị phạt tới 70 triệu đồng, gấp 9 lần mức hiện tại.

Đây là một trong nhiều quy định mới tại Nghị định 310/2025 sẽ có hiệu lực từ 16/1/2026 về xử phạt vi phạm hành chính liên quan thuế, hóa đơn. Quy định mới này sửa đổi, bổ sung nhiều điều khoản trong văn bản hiện hành là Nghị định 125/2020.

Theo hiện hành, hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật có thể bị phạt 3-8 triệu đồng, song không phân định rõ mức phạt theo số lượng hóa đơn vi phạm:

Cụ thể, hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ bị phạt 4-8 triệu đồng, nhưng nếu không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế chỉ bị phạt 3-5 triệu đồng (điều 24 Nghị định 125/2020).

Quy định mới sẽ tăng đáng kể mức phạt với hành vi này, đồng thời bổ sung 6 thang tiền phạt, tăng tương ứng số lượng hóa đơn vi phạm, cao nhất có thể lên tới 70 triệu đồng, tức gấp gần 9 lần mức hiện hành.

Thei đó, ở mức nhẹ nhất, khi chỉ có một hóa đơn bị lập không đúng thời điểm, sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo. Mức phạt sẽ tăng lên 500.000-1,5 triệu đồng nếu số lượng hóa đơn vi phạm trong ngưỡng 2-10. Ở mức cao nhất, nếu lập hóa đơn không đúng thời điểm khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 100 hóa đơn trở lên, sẽ bị phạt 50-70 triệu đồng.

Tổng hợp mức phạt với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm như sau:

Không lập hóa đơn bị phạt tới 80 triệu đồng

Tương tự, Nghị định 310/2025 cũng sẽ điều chỉnh mức phạt với hành vi không lập hóa đơn bán hàng.

Tại quy định hiện hành, việc không lập hóa đơn có thể bị phạt 500 đồng đến 1,5 triệu đồng, song không phân định rõ mức phạt theo số lượng hóa đơn vi phạm: "Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất" (điều 24 Nghị định 125/2020).

Trong khi đó, quy định mới sẽ tăng đáng kể mức phạt với hành vi này, đồng thời bổ sung 5 thang tiền phạt, tăng tương ứng số lượng hóa đơn vi phạm, cao nhất có thể lên tới 89 triệu đồng, tức gấp 53 lần mức hiện hành.

Cụ thể, ở mức nhẹ nhất, khi số lượng hóa đơn vi phạm là một, phía vi phạm sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo. Mức phạt sẽ tăng lên 1-2 triệu đồng nếu số lượng hóa đơn trong ngưỡng 2-10. Ở mức cao nhất, nếu không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 50 hóa đơn trở lên, có thể bị phạt 60-80 triệu đồng.

Tổng hợp mức phạt với hành vi không lập hóa đơn bán hàng như sau:

Khai sai thuế nhưng tự giác kê bổ sung và nộp đủ sẽ không bị phạt

Nghị định 310/2025 cũng bãi bỏ nhiều hình phạt trong lĩnh vực này, với các lỗi nhỏ, vô ý, hoặc khi chủ thể vi phạm có ý thức khắc phục kịp thời.

Cụ thể, Nghị định 310 bãi bỏ mức phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định, trong trường hợp người dân khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm không thuộc trường hợp quy định. Như người nộp thuế đã tự giác kê khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Quy định mới cũng sẽ bỏ xử phạt với 3 vi phạm về hóa đơn đặt in và phát hành hóa đơn. (Xem 3 nội dung xử phạt bị bãi bỏ tại đây)

Hải Thư