Lập gian hàng trên sàn thương mại điện tử để buôn lậu thuốc lá

Tây NinhNguyễn Thành Việt, 40 tuổi, lập các gian hàng điện tử, phụ tùng ôtô... trên Lazada, Bambooship nhưng thực tế để buôn lậu thuốc lá cực lớn.

Ngày 18/11, Việt, Trần Ngọc Hải, 37 tuổi, cùng 2 người khác bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh bắt về hành vi Buôn lậu.

50.000 bao thuốc lá lậu chuyển đi thông qua sàn thương mại điện tử Cảnh sát bắt nhóm vận chuyển thuốc lá lậu. Video: Tuyết Nhung

Trước đó, trinh sát PC03 phối hợp Công an huyện Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng ập vào Bưu Cục chuyển phát nhanh, chi nhánh huyện Gò Dầu, bắt quả tang Hải lái ôtô chở 18 thùng carton đựng đầy thuốc lá lậu, còn Việt đi xe máy chở 2 thùng. Một tổ công tác khác kiểm tra phát hiện tại trạm gửi hàng còn 19 thùng khác.

Tổng cộng các thùng giấy chứa gần 15.000 cây thuốc lá lậu. Hải, Việt khai số hàng được một người (chưa rõ lai lịch) ở Long An thuê vận chuyển từ xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, đến bưu cục tại huyện Gò Dầu để gửi đi các tỉnh thành.

Nguyễn Thành Việt (thứ 3 từ trái sang) cùng đồng phạm. Ảnh: Tuyết Nhung

Người này hướng dẫn Việt, Hải, tạo tài khoản, cửa hàng kinh doanh giả trên các trang thương mại điện tử Lazada, sàn Bambooship, tạo các đơn vận chuyển "sản phẩm linh kiện điện tử". Bên trong mỗi kiện hàng, nhóm này nhét đầy các cây thuốc lá lậu, gửi đi các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng...

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm 2 đồng phạm trong nhóm này.

Các kiện hàng được nhét đầy thuốc lá lậu núp bóng các đơn hàng. Ảnh: Tuyết Nhung

Cơ quan điều tra đã yêu cầu bưu cục thu hồi 74 kiện hàng vừa chuyển đi giao cho 30 điểm tập kết ở miền Trung và miền Bắc, bên trong có gần 35.000 cây thuốc lá lậu.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định thông qua các gian hàng, mỗi ngày đường dây này gửi 30-70 thùng hàng hóa, ước tính chứa hàng chục nghìn bao thuốc lá lậu. Đây là lượng thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Tây Ninh khám phá.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Tuyết Nhung

Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã thưởng nóng cho 3 tập thể tham gia phá án là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường; Công an huyện Gò Dầu và Công an thị xã Trảng Bàng.

Tuyết Nhung - Nhật Vy