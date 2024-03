Lập Facebook giả lãnh đạo lừa 'chạy án' hơn 200 triệu đồng

Đăk LăkNguyễn Thanh Hoài, 27 tuổi, bị cáo buộc lập Facebook giả lãnh đạo của một cơ quan, nhắn tin cho người nhà bị can, lừa "chạy án" hơn 200 triệu đồng.

Ngày 3/3, Hoài (ngụ TP Huế) bị Công an huyện Cư M'gar bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thanh Hoài tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, tháng 12 năm ngoái, Hoài làm quen một người dân ở huyện Cư M'gar và biết em trai người này đang bị tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hoài khoe "thân với lãnh đạo ngoài bộ", có thể giúp miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị can. Sau đó, cô lập các tài khoản Facebook, Zalo ảo, dùng hình của người lãnh đạo này làm ảnh đại diện rồi kết bạn, nhắn tin với người nhà bị can.

Tưởng người nhắn tin với mình là lãnh đạo thật, gia đình bị can tin tưởng, trong gần 2 tháng đầu năm nay đã 5 lần đưa cho Hoài tổng cộng 145 triệu đồng.

Tuy nhiên, Hoài tiếp tục yêu cầu người nhà bị can đưa thêm 60 triệu đồng. Nghi ngờ bị lừa, gia đình bị can trình báo công an. Đến ngày 21/2, khi Hoài đang nhận 59 triệu đồng của nạn nhân thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Trần Hóa