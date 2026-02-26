Lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm đất đai

Từ tháng 2, người dân có thể gọi điện, gửi văn bản hoặc phản ánh qua hệ thống điện tử khi phát hiện sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ thiết lập đường dây nóng để người dân gửi phản ánh qua ba cách. Thứ nhất, gọi trực tiếp trong giờ hành chính (0243.629.0196) từ 8h-12h và 13h-17h các ngày làm việc. Thứ hai, gửi văn bản trực tiếp hoặc qua bưu điện đến trụ sở Bộ. Thứ ba, gửi thông tin qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Những nội dung được tiếp nhận gồm các sai phạm trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước như: sai sót về hồ sơ, địa giới hành chính; lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận; thực hiện nghĩa vụ tài chính và các thủ tục hành chính liên quan.

Bộ cũng tiếp nhận phản ánh hành vi vi phạm của người sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024 như lấn, chiếm đất; hủy hoại đất; sử dụng đất sai mục đích; không đăng ký đất đai; chuyển nhượng, thế chấp khi chưa đủ điều kiện; chậm đưa đất vào sử dụng và các vi phạm khác theo quy định.

Cục Quản lý đất đai được giao làm đầu mối tiếp nhận thông tin trên toàn quốc. Cơ quan này phải bố trí cán bộ đủ năng lực để xử lý phản ánh, đồng thời không được sách nhiễu, gây phiền hà hay nhận quà dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình giải quyết. Nếu phản ánh không thuộc thẩm quyền hoặc thiếu thông tin cần thiết, cơ quan tiếp nhận phải giải thích rõ để người dân biết. Việc xử lý sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền địa phương, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận, Cục Quản lý đất đai sẽ chuyển thông tin đến UBND tỉnh, thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc UBND cấp xã - nơi xảy ra vụ việc - để kiểm tra, xác minh và xử lý.

Định kỳ hằng quý và hằng năm, Cục Quản lý đất đai sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng tình hình tiếp nhận và giải quyết phản ánh vi phạm đất đai trên cả nước.

Trước đây, việc tiếp nhận phản ánh sai phạm đất đai được thực hiện theo phân cấp quản lý. Ở trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách; ở địa phương, người dân gửi đơn đến UBND các cấp hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có đất vi phạm. Các vụ việc phức tạp có thể được chuyển lên Thanh tra Chính phủ xem xét. Việc lập đường dây nóng ở cấp bộ hiện nay giúp tập trung đầu mối tiếp nhận thông tin trên phạm vi cả nước, thay vì người dân phải tự xác định cơ quan có thẩm quyền như trước.

