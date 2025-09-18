Lập đội bóng giả để buôn người sang Nhật Bản

22 người đàn ông giả danh cầu thủ bóng đá, mang giấy tờ giả để sang Nhật Bản, nhưng bị phát hiện và trục xuất.

Ngày 16/9, Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) cho biết nhóm 22 người xuất phát từ sân bay Sialkot, mang danh nghĩa là thành viên của một CLB bóng đá địa phương. Khi đến Nhật Bản, nhà chức trách phát hiện giấy tờ đều bị làm giả và lập tức trục xuất toàn bộ nhóm.

Đội bóng giả của Pakistan bị trục xuất tại Nhật Bản. Ảnh: Times Now

Theo truyền thông Pakistan, kẻ chủ mưu là Malik Waqas, một đối tượng buôn người chuyên nghiệp. Waqas thành lập một câu lạc bộ hư cấu có tên Golden Football Trial, rồi thu khoảng 14.000 USD từ mỗi người muốn ra nước ngoài. Đổi lại, ông ta cung cấp giấy tờ giả, từ đăng ký cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Pakistan, đến giấy xác nhận của Bộ Ngoại giao.

Phát ngôn viên Hãng hàng không Pakistan (PIA) tiết lộ, nhóm này thậm chí còn được huấn luyện để trông giống cầu thủ chuyên nghiệp, với đầy đủ trang phục và cách trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ nhanh chóng bị giới chức Nhật Bản phát hiện là giả mạo.

Waqas đã bị bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn, hắn thừa nhận từng dùng chiêu thức tương tự để đưa 17 người sang Nhật Bản hồi tháng 1/2024. FIA đang mở rộng điều tra để xác định có bao nhiêu người đã được đưa ra nước ngoài bằng thủ đoạn này.

Theo Ngân hàng Thế giới, GDP đầu người của Nhật Bản là 32.476 USD, cao gấp gần 22 lần so với Pakistan (1.485 USD). Nhiều người từ các nước đang phát triển muốn nhập cư trái phép vào Nhật Bản để lao động chui, nhận lương cao hơn ở quê hương.

Vụ việc gây ra cú sốc mới cho Pakistan, vốn đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau trận thua Ấn Độ tại giải cricket châu Á Asia Cup. Trận đấu hôm 14/9 ở Dubai trở thành tâm điểm khi các cầu thủ hai bên không bắt tay nhau trước và sau trận, do chỉ đạo từ trọng tài điều khiển Andy Pycroft.

Hội đồng Cricket Pakistan (PCB) coi hành động này đi ngược lại tinh thần thể thao, đồng thời gửi đơn phản đối lên Hội đồng Cricket Quốc tế. Đội trưởng Ấn Độ Suryakumar Yadav lại nhân cơ hội tặng chiến thắng cho các nạn nhân một vụ tấn công ở Pahalgam.

