Lập điểm hỗ trợ lương thực cho người dân Ba Đình bị ngập

11h30 Cầu Long Biên bị bong mối hàn lan can

Mặt đường bộ cầu Long Biên mấy ngày qua có hiện tượng bong nứt tại lan can thành cầu và rung lắc khi nước lũ trên sông Hồng lên cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Hà Hải - đơn vị quản lý cầu, vị trí mối hàn ở lan can không thuộc kết cấu chịu lực nên không đe dọa an toàn cầu. Hơn nữa, hiện toàn bộ người dân, phương tiện đã bị cấm qua cầu nên không gây mất an toàn. "Công ty đã phát hiện trong ngày 11/9 nhưng do trời mưa to nên chưa thể hàn lại được. Sau khi trời tạnh mưa, chúng tôi sẽ cho xử lý ngay", người này cho hay.

Vị trí bong mối hàn trên cầu Long Biên.

Lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Hà Nội cho biết luôn ứng trực, theo dõi 24/24h, cập nhật thường xuyên mực nước sông Hồng để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ uy hiếp mất an toàn cầu Long Biên.

Do nước lũ tại sông Hồng dâng cao, từ 15h ngày 10/9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cấm người đi bộ và các loại phương tiện đi lại cả hai hướng trên cầu Long Biên để đảm bảo an toàn.