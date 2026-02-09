Lắp đặt hơn 10.000 thiết bị truyền tin báo cháy toàn quốc

Hơn 10.000 thiết bị truyền tin báo cháy đã được lắp tại 34 tỉnh thành trong ba tháng, rút ngắn thời gian tiếp nhận - xử lý sự cố.

Thông tin được ông Bùi Anh Khoa, Phó chủ tịch Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Geic (GTel) nêu, sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch lắp đặt thiết bị trên toàn quốc. Các thiết bị này kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy. Hiện có 37 trung tâm thông tin chỉ huy tại 34 tỉnh, thành phố đã đi vào vận hành; 437 trạm giám sát và tiếp nhận thông tin tại các đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khu vực.

Bùi Anh Khoa, Phó chủ tịch Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Geic (GTel). Ảnh: GTel

Song song, hơn 1.000 thiết bị GPS đã được lắp đặt trên xe chữa cháy, tàu chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng nhằm giám sát hành trình, tối ưu công tác điều động khi có sự cố. Các địa phương trọng điểm như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bắc Ninh là những nơi triển khai sớm và đạt tỷ lệ cao trong giai đoạn đầu.

Trước đó, tháng 10/2025, Bộ Công an ban hành Quyết định số 8390, giao GTel nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền tin báo cháy. Theo đó, đơn vị xây dựng giải pháp, đầu tư hệ thống công nghệ và phần mềm phục vụ kết nối từ cơ sở, nhà ở đến hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lễ ra mắt trung tâm chỉ huy. Ảnh: GTel

Đơn vị cho biết, hệ thống được tự động hóa, ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin sự cố. Từ thời điểm phát sinh tín hiệu báo cháy tại cơ sở, thông tin được truyền tự động theo thời gian thực về trung tâm chỉ huy tại địa phương và đơn vị chữa cháy liên quan, không phụ thuộc vào thao tác thủ công hay yếu tố chủ quan của con người, nhờ vậy rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý các sự cố phòng cháy, chữa cháy.

"Trên cơ sở dữ liệu thời gian thực, việc chỉ huy, điều hành được nâng cao chất lượng, hỗ trợ lực lượng chức năng đánh giá tình huống và triển khai phương án xử lý kịp thời", ông Khoa nói.

GTel triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy. Ảnh: GTel

Để phát triển hệ thống, trong hơn một năm qua, đơn vị đã phối hợp với C07, đồng thời làm việc trực tiếp với Công an các tỉnh, thành phố để khảo sát thực tế, chuẩn hóa yêu cầu nghiệp vụ và hoàn thiện theo định hướng của Bộ Công an.

Trong đó, thách thức lớn nhất là xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống nhất. Trước khi kết nối thiết bị truyền tin báo cháy, dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở cần được cập nhật và chuẩn hóa với hơn 200 trường thông tin.

Sau khi dữ liệu được hoàn thiện, hệ thống chỉ có thể phát huy hiệu quả khi các cơ sở chủ động lắp đặt thiết bị. Trường hợp việc lắp đặt không được thực hiện đồng bộ, hệ thống sẽ dừng ở mức hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng, chưa thể hình thành một mạng lưới vận hành thực chất.

"Hạ tầng kỹ thuật tại các cơ sở còn chưa đồng đều, do đó thiết bị phải đáp ứng các yêu cầu: đường truyền theo quy định, truyền tin liên tục, ổn định trong mọi điều kiện", ông Khoa thông tin.

Sau 3 tháng triển khai, theo đại diện GTel, hệ thống tạo sự chuyển dịch căn bản trong phương thức bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, từ bị động sang chủ động, từ phản ứng sau sự cố sang kiểm soát ngay từ thời điểm phát sinh. Khi nắm được thông tin sớm, đầy đủ và liên tục, lực lượng sẽ đánh giá đúng tình huống, triển khai cứu hộ kịp thời và giảm thiểu hậu quả.

Thời gian tới đơn vị cho biết sẽ tập trung vào các cơ sở kinh doanh thuộc diện bắt buộc lắp đặt theo quy định. Mục tiêu đến hết năm 2026 là hoàn thành lắp đặt tại khoảng 70% số cơ sở thuộc diện bắt buộc.

"Chúng tôi phối hợp PC07 tại 6 thành phố lớn để rà soát, xây dựng và hoàn thiện dữ liệu các khu dân cư, hộ gia đình chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn, làm nền tảng cho việc mở rộng triển khai trong các giai đoạn tiếp theo", ông Khoa nói.

Hoài Phương