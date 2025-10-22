Lắp camera truy tìm đồng nghiệp bỏ chất độc vào đồ uống

MỹThấy không khỏe sau khi uống chai nước "có vị hóa chất nồng nặc'", cô gái tự lắp camera giám sát tại nơi làm việc để bắt quả tang thủ phạm.

Ngày 9/10, Joseph Ross, 35 tuổi, bị tòa án tại hạt Milwaukee kết án 18 tháng tù và 24 tháng quản chế sau khi nhận tội "bỏ vật lạ vào đồ ăn" vào tháng 8. Nhưng sau đó, tòa đã hoãn thi hành án và cho bị cáo hưởng án treo ba năm.

Joseph bị bắt vào ngày 20/3 sau khi bị đồng nghiệp nữ phát hiện hành vi phạm tội.

Người phụ nữ giấu tên, có biệt danh là JH, bắt đầu nghi ngờ đồ uống cô để trên bàn làm việc đã bị lén pha trộn chất hóa học do "có mùi và vị hóa chất nồng nặc".

Thấy không khỏe sau khi uống vào, JH quyết định tự giải quyết vấn đề và lắp đặt camera giám sát tại nơi làm việc. Khoảng 2-3 tuần sau, camera ghi lại cảnh nam đồng nghiệp tên Joseph Ross đang đổ một "chất lạ" vào lon Coca-Cola đặt trên bàn của JH. Trong quá trình, Joseph đeo găng tay cao su trong suốt ở cả hai tay, sau đó vứt chúng đi.

Joseph Ross bị bắt quả tang nhỏ keo siêu dính vào lon nước ngọt của nữ đồng nghiệp. Ảnh: Milwaukee County District Attorney's Office

Với bằng chứng rõ ràng, JH mang dữ liệu video đến đồn cảnh sát. Khi bị thẩm vấn, Joseph thừa nhận đã bỏ "chất bổ sung" vào đồ uống của JH. Động cơ của anh ta không được nêu rõ.

Khám xét văn phòng của Joseph, cảnh sát phát hiện găng tay bảo hộ và một hộp keo siêu dính hiệu Gorilla, trên nhãn có cảnh báo "để xa tầm tay trẻ em" nhằm tránh nguy cơ nuốt phải.

Khi mở từng chiếc găng tay bị vo tròn ra, cảnh sát phát hiện một chiếc chứa nắp nhựa màu xanh, chiếc còn lại chứa một hộp keo siêu dính, theo hồ sơ tòa án.

Kết quả xét nghiệm của Phòng thí nghiệm Tội phạm bang Wisconsin cho thấy lon Coca-Cola của JH có chứa cyanoacrylate, một loại keo hóa học.

Đôi găng tay chứa lọ keo và nắp nhựa được cảnh sát tìm thấy. Ảnh: Milwaukee County District Attorney's Office

Theo các điều kiện quản chế, Joseph phải hoàn thành 75 giờ phục vụ cộng đồng và viết một bài luận dài 300 từ về tác động của hành vi phạm tội đối với nạn nhân, gia đình nạn nhân và cộng đồng nói chung.

Tuệ Anh (theo Mirror, Fox6)