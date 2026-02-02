Lắp biểu trưng hình giọt nước ở đài tưởng niệm Covid-19

TP HCMBiểu trưng hình giọt nước với ý nghĩa nước mắt tưởng niệm những người đã hy sinh trong đại dịch Covid-19 vừa được lắp đặt hoàn chỉnh tại công viên Lý Thái Tổ, sáng 2/2.

Biểu trưng hình giọt nước được đặt tại vị trí trung tâm hồ nước thuộc quảng trường chính của công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, quận 10 cũ. Việc lắp đặt hoàn chỉnh đánh dấu giai đoạn hoàn thiện quan trọng để công trình sẽ khánh thành vào ngày 12/2 (25 tháng Chạp âm lịch).

Biểu trưng có hình giọt nước, cao khoảng 6 m, chu vi 13 m, được chế tác từ hợp kim inox gương. Kết cấu rỗng bên trong được tính toán để khi ánh sáng tự nhiên chiếu qua, người xem có thể thấy hình trái tim hiện lên trong lòng giọt nước. Bề mặt phản chiếu hình ảnh không gian xung quanh, tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Biểu trưng hình giọt nước được lắp đặt ở trung tâm hồ nước trong công viên Lý Thái Tổ. Ảnh: Minh Bằng

Đại diện chủ đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu, cho biết, giọt nước tượng trưng cho nỗi buồn, mất mát trong đại dịch, còn trái tim bên trong thể hiện lòng trắc ẩn, sự yêu thương và chia sẻ giữa con người. Biểu trưng được xác định là thông điệp nhân văn trung tâm của toàn bộ công viên.

Theo dõi quá trình bố trí từ đầu, nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng, người từng tham gia nhiều công trình tượng đài lớn, cho biết ông tham gia tư vấn ý tưởng tạo hình và đánh giá biểu trưng giọt nước là thiết kế có ý nghĩa lâu dài.

Phối cảnh biểu trưng hình giọt nước trong công viên Lý Thái Tổ. Chủ đầu tư

Cùng với hạng mục biểu trưng, các phần việc còn lại của công viên số 1 Lý Thái Tổ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Lối vào chính từ giao lộ Lý Thái Tổ - Hùng Vương dẫn đến quảng trường đón chào rộng hàng nghìn m2, kết nối với hồ phun nước hình giọt nước diện tích khoảng 1.800 m2, thiết kế dạng bậc thang để người dân ngồi nghỉ, ngắm cảnh.

Hệ thống hàng nghìn đèn chiếu sáng được lắp đặt xung quanh giúp khu vực biểu trưng nổi bật vào ban đêm. Các không gian tiếp nối gồm cây xanh, đồi cỏ, bãi cỏ, chòi vọng cảnh và khu sinh hoạt ngoài trời.

Bốn căn biệt thự cũ trong khuôn viên công viên được giữ lại, tôn tạo làm nhà cộng đồng, thư viện công cộng, không gian trưng bày - bảo tàng, nhà hàng và các công trình dịch vụ phục vụ người dân, du khách.

Vị trí khu đất số 1 Lý Thái Tổ đã được chỉnh trang thành công viên. Đồ họa: Khánh Hoàng

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3 ha, nằm ở vị trí ba mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa. Nơi đây có 7 biệt thự cổ từng thuộc sở hữu gia đình chú Hỏa. Sau năm 1975, khu đất do Bộ Ngoại giao tiếp quản nhưng bỏ hoang nhiều năm, đang hoàn tất thủ tục bàn giao lại cho TP HCM.

TP HCM là địa phương đầu tiên ghi nhận ca Covid-19 tại Việt Nam (23/1/2020). Năm 2021, dịch bùng phát mạnh khiến thành phố giãn cách suốt 5 tháng, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và con người. Theo số liệu công bố tại lễ tưởng niệm do Mặt trận Tổ quốc TP HCM tổ chức, có khoảng 23.000 người dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn đã qua đời vì dịch bệnh.

Lê Tuyết