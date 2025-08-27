Lập biên bản xử phạt người xếp ghế giữ chỗ xem diễu binh rồi bán

Xếp 10 ghế nhựa trên phố Nguyễn Thái Học sau đó cho người dân xem sơ duyệt diễu binh thuê lại, người đàn ông bị Công an Hà Nội lập biên bản xử lý.

Ngày 27/8, quá trình tuần tra kiểm soát trên phố Nguyễn Thái Học, đoạn gần Bệnh viện Xanh Pôn, phường Ba Đình, công an phường Ô Chợ Dừa đã mời người đàn ông 44 tuổi, trú phường Ba Đình, về trụ sở làm việc.

Người này trình báo nhận thấy nhu cầu muốn có vị trí đẹp xem sơ duyệt diễu binh vào tối nay nên đã mang 10 ghế nhựa ra đặt sẵn lên vỉa hè Nguyễn Thái Học giữ chỗ, sau đó rao cho thuê lại với giá 20.000 đồng/ghế.

Người đàn ông giữ chỗ bị mời lên làm việc. Ảnh: CACC

Đánh giá hành vi trên phản cảm, lợi dụng sự kiện trọng đại để trục lợi cá nhân, Công an phường Ô Chợ Dừa đã bàn trường hợp này cho Công an phường Ba Đình lập biên bản xử lý.

Không chỉ trường hợp trên, trong ngày 27/8, lực lượng chức năng đã xử lý thêm 5 trường hợp khác bán ghế giữ chỗ.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

