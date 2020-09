Nhiều doanh nghiệp du lịch ủng hộ xây dựng bản đồ số an toàn để giúp du khách mạnh dạn thực hiện chuyến đi.

"Yếu tố đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho khách đi du lịch được xem là quan trọng nhất lúc này. Vì thế, nếu xây dựng được bản đồ số du lịch thể hiện được vùng an toàn sẽ tạo tâm lý yên tâm cho khách", ông Phạm Ngọc Châu, Phó Giám đốc Viettours, nói.

Bản đồ số được hiểu là bản đồ Việt Nam nhưng số hóa các thông tin liên quan đến Covid-19 ở từng tỉnh thành. Dựa vào ứng dụng phần mềm trên điện thoại thông minh, khách có thể kiểm tra tình hình điểm đến có an toàn hay không để mạnh dạn quyết định thực hiện chuyến đi.

Nhiều doanh nghiệp du lịch cũng cho rằng, xây dựng bản đồ số về an toàn du lịch, bên cạnh trấn an tâm lý cho du khách hiện nay, doanh nghiệp lữ hành cũng sẽ mạnh dạn hơn trong xây dựng sản phẩm và phối hợp với hàng không để khai thác các điểm đến an toàn. "Dựa trên dữ liệu điểm đến an toàn, các công ty du lịch có thể xây dựng các luồng khách, phối hợp với các hãng hàng không đưa khách đến những điểm du lịch trên", ông Nguyễn Quốc Kỳ, chủ tịch Vietravel, phân tích.

Ông Phạm Hà, CEO Luxury travel, đồng tình với việc lập bản đồ số an toàn du lịch. "Các nước châu Âu cũng đã xây dựng bản đồ số này. Chẳng hạn, màu xanh cho vùng an toàn, màu xám cho vùng thận trọng... du khách có thể tự tin để đi du lịch mà tâm lý không quá lo lắng", ông Hà nói. Cùng với việc các đơn vị cung ứng dịch vụ và điểm đến vẫn tiếp tục duy trì công tác đảm bảo trong phòng chống dịch bệnh, du khách sẽ thấy an tâm nhiều hơn.

Đại diện Bến Tre Reverside resort 4 sao cũng cho biết, xây dựng bản đồ số an toàn trong du lịch không chỉ giúp du khách cảm thấy an tâm khi quyết định đi chơi mà cơ sở lưu trú cũng chủ động được trong xây dựng chương trình để thu hút khách. Bà Trần Thị Hải Vân, Tổng giám đốc, nói: "Nhìn vào ứng dụng về vùng an toàn du lịch, du khách sẽ quyết định đi nhanh hơn. Khi đó, các khách sạn lưu trú được hưởng lợi theo'', bà Vân nói.

Ông Lưu Minh Chung, Phó giám đốc điều hành Công ty bay dịch vụ hàng không Việt Nam (VASCO) cũng khẳng định, có bản đồ an toàn du lịch, hàng không sẽ lập kế hoạch bay tốt hơn, dài hạn hơn. "Dựa vào đó có cơ sở để phối hợp với địa phương, doanh nghiệp lữ hành phát động chương trình du lịch", ông Chung phát biểu. Đây là động thái tích cực để khách thấy yên tâm khi đi du lịch.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã có đề xuất với Thủ tướng xây dựng ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn trên bản đồ số về các vùng có dịch và vùng an toàn. Theo đề xuất, đơn vị này sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế để xây dựng nên bản đồ số về an toàn du lịch. Đây là một trong những giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trước bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19.

Nguyễn Nam