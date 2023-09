Lập 4 công ty lừa bán vật liệu xây dựng giá rẻ

Hà TĩnhNguyễn Văn Chí cùng hai đồng phạm lập 4 công ty "ma" bán vật liệu xây dựng giá rẻ qua mạng, khi có khách mua hàng thì yêu cầu đặt cọc rồi ngắt liên lạc.

Ngày 16/9, nghi phạm Chí; Trần Ngọc Anh, 33 tuổi; Đặng Ngọc Nam, 34 tuổi, cùng trú huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, bị Công an TP Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi Chí, Ngọc Anh và Nam (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Chí khai đầu năm 2023, nhận thấy người dân và các doanh nghiệp có nhu cầu mua vật liệu xây dựng với số lượng lớn để làm công trình nên rủ Ngọc Anh và Nam lên mạng mua thông tin cá nhân, đăng ký hồ sơ thành lập 4 công ty ở Quảng Ngãi và TP HCM, chuyên phân phối tôn thép giá rẻ.

Chí chi tiền chạy quảng cáo các bài đăng của công ty trên các nền tảng mạng xã hội để tăng lượng người tiếp cận. Khi có khách hàng liên hệ mua hàng, nhóm này thay nhau đóng giả nhân viên, trưởng phòng để tư vấn khách đặt cọc từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Nhận tiền, nhóm này lập tức cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Các công ty do nhóm của Chí lập ra được giới thiệu nhiều trên mạng. Ảnh: Công an cung cấp

Đường dây do Chí cầm đầu lộ tẩy hồi cuối tháng 8 khi lừa một chủ doanh nghiệp ở phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh mua vật liệu xây dựng giá rẻ, chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng. Công an TP Hà Tĩnh sau đó cử cán bộ vào TP HCM, bắt 3 nghi can.

Nhà chức trách xác định, từ khi hoạt động đến nay, nhóm của Chí đã lừa hàng chục bị hại trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 4 tỷ đồng. Sau mỗi phi vụ, Chí hưởng 60% số tiền chiếm đoạt, Nam 30%, số còn lại thuộc về Ngọc Anh.

Đức Hùng