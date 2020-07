Lập 15 công ty để bán trái phép hóa đơn VAT

Hải PhòngNguyễn Văn Sức, 39 tuổi, bị bắt với cáo buộc lập 15 công ty nhằm bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) với tổng số tiền 5.000 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Sức bị cáo buộc thành lập, điều hành 15 công ty để bán trái phép hóa đơn VAT thu lời bất chính. Ảnh: Công an Hải Phòng cung cấp

Ngày 13/7, Công an Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đang tạm giữ hình sự Sức (quê Vĩnh Bảo, hiện trú quận Kiến An) cùng nữ nhân viên Nguyễn Thị Lương (26 tuổi, trú quận Hải An) để điều tra hành vi bán trái phép hóa đơn VAT.

Ngày 9/7, Lương bị bắt quả tang khi đang bán trái phép hóa đơn VAT cho khách để thu lợi bất chính tại Văn phòng Công ty TNHH thương mại và sản xuất Suvinco Việt Nam, phường Đằng Hải, quận Hải An.

Nhà chức trách xác định, Sức thành lập Công ty Suvinco năm 2010. Trong 10 năm, giám đốc Sức đã trực tiếp thành lập và thuê người đứng tên 15 công ty TNHH nhằm hưởng lợi từ bán hóa đơn VAT. Tùy từng khách hàng và giá trị mặt hàng ghi trong hóa đơn, Sức quyết định tỷ lệ phần trăm chênh lệch, thường 2% so với tổng giá trị hàng hóa.

Lương là nhân viên, được tuyển dụng làm nhiệm vụ ghi hóa đơn VAT cho khách hàng, theo sự điều hành của Sức.

Công an Hải Phòng đang mở rộng vụ án.

Giang Chinh