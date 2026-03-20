Lập 14 công ty 'ma' để mua bán hơn 1.100 hóa đơn khống

Khánh HòaPhạm Ngọc Tuấn bị cáo buộc lập 14 công ty, xuất bán 1.153 hóa đơn không có hàng hóa, tổng giá trị sau thuế hơn 131 tỷ đồng nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 20/3, Tuấn, 41 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Về cùng tội danh, Trần Văn Bình, 51 tuổi, trú xã Cam Lâm, bị bắt tạm giam. Người này đang chấp hành án treo 15 tháng nhưng tiếp tục phạm tội; 4 bị can còn lại (33-56 tuổi) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, từ năm 2022 đến 2024, Tuấn thành lập và điều hành 14 công ty, với mục đích sử dụng pháp nhân để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cảnh sát xác định có 1.153 hóa đơn không có hàng hóa đi kèm được xuất bán, gồm: giá trị hàng hóa trước thuế hơn 120 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỷ đồng, tổng giá trị hóa đơn sau thuế hơn 131,3 tỷ đồng, nhằm thu lợi bất chính.

Những người còn lại giúp sức trong việc giao dịch hóa đơn và thực hiện các thủ tục liên quan.

Cơ quan điều tra cho biết hành vi mua bán trái phép hóa đơn không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn làm sai lệch hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền và các vi phạm kinh tế khác.

Bùi Toàn