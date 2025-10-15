Lập 124 tài khoản app mua thực phẩm, 'ăn quỵt' suốt 2 năm

Nhật BảnTakuya khi thất nghiệp đã mở 124 tài khoản gọi đồ ăn, lợi dụng chính sách hoàn tiền để ăn quỵt hơn 1.000 lần.

Takuya Higashimoto 38 tuổi ở Nagoya, tỉnh Aichi, vừa bị bắt vì cáo buộc gian lận sau khi lợi dụng lỗ hổng trong một nền tảng giao đồ ăn lớn, gọi 1.095 đơn hàng từ một dịch vụ giao đồ ăn nhưng trốn tránh thanh toán.

Tiền thiệt hại có thể lên tới 10 triệu yên (1,7 tỷ đồng) song cảnh sát cho hay mới đủ cơ sở xác định hơn 3,7 triệu yên (650 triệu đồng), theo Japan Times.

Takuya Higashimoto khi bị bắt. Ảnh: CBS News

Anh ta lựa chọn dịch vụ giao hàng không tiếp xúc thông qua nền tảng và khai man qua ứng dụng rằng đồ ăn chưa đến để được hoàn tiền.

Một trong những phi vụ mới nhất diễn ra hồi đầu tháng, khi anh ta tạo một tài khoản mới trên ứng dụng giao hàng Demae-can bằng tên và địa chỉ giả. Mặc dù kem, cơm hộp và thịt đã được giao, Takuya vẫn sử dụng tính năng trò chuyện của ứng dụng để khẳng định rằng chúng chưa đến, và cuối cùng được hoàn lại 16.000 yên (gần 3 triệu đồng) ngay trong ngày, theo SCMP.

Các nhà chức trách tiết lộ rằng Takuya đã thất nghiệp trong nhiều năm, mở tới 124 tài khoản trên nền tảng này để thực hiện các hoạt động lừa đảo của mình kể từ tháng 4/2023. Anh ta thường đăng ký và hủy tư cách thành viên chỉ sau vài ngày để tránh bị phát hiện.

Khả năng không bị phát hiện của anh ta đã làm phức tạp thêm các nỗ lực truy tìm và xác định danh tính. Vì anh ta đã mua nhiều thẻ điện thoại di động trả trước, đăng ký tài khoản bằng tên và địa chỉ giả, rồi nhanh chóng hủy chúng.

"Lúc đầu, tôi chỉ thử trò này thôi. Tôi không thể dừng lại sau khi đã hưởng lợi từ hành vi gian lận của mình," Takuya thừa nhận với cảnh sát.

Takuya bị bắt cùng số tang vật vừa thực hiện trong ngày, gồm một hộp cơm lươn nhiều lươn, 7 hộp cơm gà và 12 hộp kem. Ảnh: CBC News

Để ứng phó với loại gian lận này, các nền tảng giao đồ ăn được khuyến cáo tăng cường quy trình xác minh danh tính, kịp thời phát hiện các hoạt động giao dịch bất thường và ngăn chặn các vụ lừa đảo tương tự trong tương lai.

"Chính sách hoàn tiền của nền tảng này cần được cải thiện. Họ quá dễ dãi với khách hàng", một người nhận xét.

Năm ngoái, với cùng mánh khóe này, 3 kẻ láu cá ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã sống sót trong một tháng chỉ với 19 nhân dân tệ (70.000 đồng) trong tài khoản ngân hàng của họ bằng cách thay phiên nhau đặt hàng từ một nền tảng giao đồ ăn và được hoàn tiền khi khai man là họ không nhận được đồ ăn. Họ đều đã bị bắt và phạt tù vì gian lận.

Hải Thư