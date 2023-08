Lào yêu cầu 45 người Việt không quay lại điểm sạt lở

Lào sẵn sàng hỗ trợ hồi hương 45 người Việt mắc kẹt do sạt lở và yêu cầu họ không quay lại điểm xe kẹt để lấy đồ do trời vẫn mưa.

Toàn bộ 45 người Việt Nam bị mắc kẹt do sạt lở trên quốc lộ 8 nối tỉnh Bolikhamsai ở miền trung Lào với cửa khẩu Cầu Treo ở tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam đã được lực lượng chức năng của Lào cứu hộ an toàn. Đối với những người đã được đưa ra vùng an toàn, Lào thông báo sẵn sàng giải quyết, hỗ trợ họ đi về Việt Nam bằng đường khác. Giới chức Lào yêu cầu họ không quay lại địa điểm xe kẹt để lấy đồ vì vẫn có nguy cơ sạt lở, theo VTV.

Lào vẫn ghi nhận mưa liên tục nên giới chức đang nỗ lực thông quốc lộ 8 trong thời gian sớm nhất, đồng thời khuyến cáo người dân và phương tiện di chuyển theo những tuyến đường khác trong thời gian này.

Phương tiện mắc kẹt trên một đoạn đường tại tỉnh Bolikhamsai, Lào trong ảnh công bố ngày 6/8. Ảnh: TTXVN

Các vụ sạt lở do mưa lớn trên quốc lộ 8 của Lào, nối tỉnh Bolikhamsai với tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam xảy ra ngày 3/8. Một số đoạn trên quốc lộ 8 bị tắc nghẽn, trong đó có đoạn km 45 đến 66. Nhiều phương tiện mắc kẹt trên đoạn này do đây là tuyến độc đạo. Đội cứu hộ cho biết có 45 người Việt trên 22 xe mắc kẹt.

Theo Bộ Quốc phòng Lào, đến tối 5/8, 35 người được đưa về huyện Khamkeut, tỉnh Bolikhamsai và 10 người được chuyển tới huyện Kounkham thuộc tỉnh Khammouane. Tất cả những người này đang được chăm sóc, cung cấp lương thực và thực phẩm, sức khỏe đã dần hồi phục.

Bộ Quốc phòng Lào cũng cho biết có một xe tải mang biển kiểm soát của Việt Nam bị vùi cùng lái xe, nhưng chưa rõ đó là lái xe người Lào hay người Việt.

Mưa lớn dẫn đến lũ lụt và sạt lở đất, gây thiệt hại lớn cho tài sản, hoa màu và hạ tầng của Lào. Sở Công chính Vận tải tỉnh Bolikhamsai ngày 4/8 thông báo đình chỉ lưu thông hai đoạn trên quốc lộ 8 do sạt lở đất, trong đó có đoạn gần giáp với cửa khẩu Cầu Treo của Việt Nam.

Vũ Anh