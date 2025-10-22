Lao xe vào cổng an ninh của Nhà Trắng

Mật vụ Mỹ bắt giữ một nghi phạm sau khi người này lái ôtô lao vào hàng rào an ninh vòng ngoài của Nhà Trắng.

"Một người đã lái xe tông vào cổng kiểm soát tại giao lộ giữa phố 17 và phố E ở phân khu Tây Bắc của thủ đô Washington tối 21/10. Người này đã bị bắt. Phương tiện được xác nhận an toàn sau quá trình kiểm tra. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân sự việc", Sở Mật vụ Mỹ cho hay.

Giao lộ này nằm ở góc tây nam của Nhà Trắng, gần bãi cỏ phía nam công trình và công viên Ellipse. Nguồn thạo tin mô tả phương tiện là mang biển số bang Maryland.

Giới chức thủ đô Washington và Mật vụ Mỹ không đề cập thương vong hay thiệt hại trong sự việc.

Hiện trường ôtô lao vào cổng an ninh của ở phía nam Nhà Trắng đêm 21/10. Ảnh: WGTN

Tổng thống Donald Trump đang có mặt ở Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra sự việc, song khu vực này không bị phong tỏa. Tuyến đường từ Nhà Trắng dẫn đến cổng phải tạm đóng cho đến khi xe được kéo đi.

Các tuyến đường quanh Nhà Trắng vốn đã bị giới hạn phương tiện và người đi bộ từ giữa thập niên 1990, sau vụ đánh bom tòa nhà liên bang ở Oklahoma City.

Vành đai an ninh quanh Nhà Trắng từng đối mặt với nhiều mối đe dọa trong những năm gần đây, trong đó có các vụ lao xe vào cổng an ninh trong năm 2024, hay vụ tài xế xe tải đâm vào cổng năm 2023 và thừa nhận muốn sát hại ông Joe Biden, khi đó là Tổng thống Mỹ.

Bạo lực chính trị đang trở thành vấn đề báo động tại Mỹ, sau hai vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, cùng nhiều vụ tấn công và đe dọa tấn công nhắm vào quan chức cấp cao.

Nghị sĩ bang Minnesota Melissa Hortman bị sát hại đầu năm nay, trong khi đồng minh thân cận của ông Trump là Charlie Kirk cũng bị ám sát tại Utah hồi tháng trước. Cảnh sát New York hôm 18/10 bắt giữ một nghi phạm 34 tuổi vì đe dọa ám sát nghị sĩ Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ.

Thanh Danh (Theo Fox, ABC, Politico)