Lao xe phá cửa, cướp tiệm vàng ở quận Cam

MỹBăng cướp lái xe tông vào cửa tiệm vàng ở Anaheim Hills, giật súng của ông chủ rồi lấy đi số trang sức khoảng một triệu USD.

Truyền thông Mỹ hôm nay công bố video cho thấy khoảnh khắc băng cướp lái chiếc Nissan Rogue màu đen lao vào cửa tiệm vàng Classic Jewelers trên đường East Santa Ana Canyon, thành phố Anaheim, quận Cam, California ngày 23/1.

Khi chiếc xe lao vào trong, chủ tiệm Ramzy Tabello ban đầu nghĩ tài xế gặp sự cố y tế hoặc nhầm chân ga, vài giây sau mới nhận ra tiệm bị cướp.

8 tên cướp bịt mặt sau đó nhảy khỏi xe, dùng búa, xà beng, thùng rác đập phá tất cả tủ kính "trong chưa đầy một phút", lấy đi toàn bộ số trang sức, trị giá khoảng một triệu USD.

"Khi chúng xông vào, tôi đã hét lớn rằng tôi có súng. Chúng giật luôn khẩu súng trên bàn. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ bị bắn. Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất đời tôi", Tabello kể.

Khoảnh khắc băng cướp lao xe vào tiệm vàng ở quận Cam Băng cướp lao xe, cướp phá tiệm vàng Classic Jewelers ở quận Cam, bang California, ngày 23/1. Video: FOX News

Băng cướp sau đó bỏ lại chiếc Nissan Rogue tại hiện trường rồi tẩu thoát trên hai chiếc Dodge Charger. Một nhân viên tiệm đã chạy ra ngoài, cầm điện thoại quay lại biển số.

Cảnh sát Anaheim sau đó phát hiện một phương tiện trùng khớp với mô tả trên đường cao tốc 91. Khi đến gần giao lộ Orangethorpe Avenue, chiếc xe này đã va chạm với ít nhất hai ôtô khác. Cảnh sát bắt được tài xế đang tìm cách bỏ trốn, sau đó bắt ba nghi phạm còn lại tại khu vực xung quanh.

Ít phút sau, trực thăng phát hiện phương tiện bỏ trốn thứ hai gần giao lộ Harbor và Brea Boulevard, thuộc thành phố Fullerton. Chiếc xe này cũng đâm vào ít nhất hai phương tiện. Cảnh sát đã bắt hai nghi phạm, thu hồi một phần trang sức trên xe.

Hai nghi phạm còn lại lẩn trốn trong nhà dân sau đó cũng bị bắt. Toàn bộ 8 nghi phạm dưới 24 tuổi, trong đó có một người dưới 18 tuổi.

Đức Trung (Theo OC Register, FOX News, ABC News)