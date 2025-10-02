Lao xe, đâm dao tại giáo đường Do Thái ở Anh

Kẻ tấn công gây ra vụ lao xe và đâm dao bên ngoài giáo đường Do Thái ở Manchester, khiến hai người thiệt mạng và ba người bị thương.

Cảnh sát vùng đô thị Manchester hôm nay cho biết "sự việc nghiêm trọng" xảy ra lúc hơn 9h30 bên ngoài giáo đường Do Thái ở khu Crumpsal, thành phố Manchester, khi một chiếc ôtô lao vào đám đông và một nhân viên bảo vệ bị đâm dao.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát bắn một người đàn ông bên trong khuôn viên giáo đường. "Hắn có bom, mọi người tránh ra đi!", cảnh sát hét lớn với những người xung quanh.

Vài giờ sau, cảnh sát thông báo hai người tử vong và nghi phạm đã chết. Ba người bị thương hiện trong tình trạng nghiêm trọng. Giới chức xác định đây là một vụ tấn công khủng bố.

"Cảnh sát đã cảnh báo anh ta vài lần, nhưng anh ta không nghe nên họ đã nổ súng. Anh ta ngã xuống sân rồi đứng dậy và cảnh sát tiếp tục bắn", một nhân chứng nói.

Cảnh sát bắn nghi phạm trong khuôn viên giáo đường Do Thái ở thành phố Manchester, Anh ngày 2/10. Video: Le Fil Express

Thủ tướng Keir Starmer phải sớm rời hội nghị thượng đỉnh chính trị châu Âu tại Đan Mạch để chủ trì cuộc họp an ninh khẩn cấp tại London, ngay sau vụ tấn công. Ông lên án hành vi này là "khủng khiếp" và an ninh đang được tăng cường tại các giáo đường Do Thái ở Anh.

"Sự việc xảy ra vào đúng ngày Yom Kippur, ngày lễ linh thiêng nhất trong lịch Do Thái, càng khiến nó trở nên kinh hoàng hơn", ông Starmer cho biết thêm.

Vua Charles III cho hay ông và Hoàng hậu Camilla "vô cùng sốc và đau buồn khi biết tin về vụ tấn công kinh hoàng ở Manchester, đặc biệt vào ngày quan trọng như vậy đối với cộng đồng Do Thái".

Đại sứ quán Israel tại Anh nhấn mạnh sự an toàn và an ninh của các cộng đồng Do Thái tại Anh "phải được đảm bảo".

Cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài giáo đường Do Thái Heaton Park ở Manchester sau vụ tấn công ngày 2/10. Ảnh: AFP

Thành phố Manchester là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng Do Thái lớn nhất ở Anh. Số liệu cho thấy có hơn 28.000 người Do Thái sống ở Manchester vào năm 2021.

Nghị sĩ Graham Stringer cho biết khu vực này có cả cộng đồng Do Thái và Hồi giáo lớn, song nhìn chung mối quan hệ giữa tất cả các nhóm dân tộc và tôn giáo rất tốt đẹp.

Một số vụ tấn công khủng bố từng xảy ra tại Manchester, đáng chú ý nhất là khi Salman Abedi kích nổ quả bom tự chế bên ngoài buổi nhạc hội của Ariana Grande tại một nhà thi đấu vào năm 2017, khiến 22 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)