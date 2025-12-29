Lao vào xe máy khác tại ngã tư, cô gái nằm bất động

Hà NộiPhóng nhanh qua ngã tư, người phụ nữ đi xe máy bị một xe máy khác đâm ngã lăn ra đường, hôm 28/12 tại Thành Thái.

Hai xe máy đâm nhau tại ngã tư Video: Đức Trí

Tình huống giao thông: Đường đông xe, một phụ nữ phóng nhanh xe máy qua ngã tư. Khuất tầm nhìn bởi ôtô đi cùng chiều, người phụ nữ này bị một nam thanh niên khác đi xe máy từ hướng vuông góc lao tới đâm ngã xuống đường. Sau va chạm, người phụ nữ nằm bất động. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Khi đi đến nút giao, các phương tiện cần giảm tốc độ, lái xe chú ý quan sát để có thể chủ động giảm tốc độ, nhường đường khi cần. Nghị định 168/2024 quy định xử phạt 600.000-800.000 đồng đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không giảm tốc độ hoặc không nhường đường khi đến nút giao. Đây là quy tắc nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn tại các điểm giao cắt.

Nguyên Vũ