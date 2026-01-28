Lao vào hành hung khi thấy va chạm giao thông, người đàn ông bị bắt

Đà NẵngTừ clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh hành hung giữa đường, công an đã khởi tố người đàn ông gây rối trật tự công cộng.

Ngày 28/1, Công an phường Thanh Khê cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Ngô Quang Vũ (32 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Vũ (áo khoác đen) dùng tay tấn công, trước khi dùng mũ bảo hiểm tiếp tục gây thương tích với tài xế xe ôtô. Ảnh: Thành Huynh

Trước đó, ngày 22/1, anh Nguyễn Văn Tiến (trú TP Huế) lái ôtô trên đường Trần Cao Vân, khi đến trước số nhà 294 thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và xô đẩy với Trần Văn Quốc do va chạm giao thông.

Thấy sự việc, Ngô Quang Vũ điều khiển xe máy Yamaha Exciter không gắn biển số, chở Quốc chặn đầu ôtô của anh Tiến. Vũ dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào vùng mặt, vai khiến anh Tiến bị thương.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm đường đông phương tiện, gây ùn tắc giao thông. Sau đó, Trần Văn Quốc can ngăn và đề nghị Vũ rời khỏi hiện trường.

Ngô Quang Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Công an phường Thanh Khê đã vào cuộc điều tra.

Ngọc Trường