Lao vào cuộc tình vụng trộm với đồng nghiệp khi vừa ly hôn

Chúng tôi lao vào nhau trong những chuyến đi công tác, vừa lén lút vừa đầy day dứt; anh có vợ và hai con, bảo đang ly thân.

Tôi 45 tuổi, đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Tôi có hai con gái, 16 tuổi và 13 tuổi. Hôn nhân của tôi từng bắt đầu rất ngọt ngào, nhưng theo thời gian, những ngọt ngào ấy dần biến thành sự ngột ngạt. Sau nhiều năm cố gắng, tôi chọn con đường ly hôn để giải thoát cho cả hai.

Trong thời gian ly thân, những chuyến công tác dài ngày cùng một đồng nghiệp kém hai tuổi đã khiến tôi không sa vào mối quan hệ vụng trộm. Ban đầu chỉ là những chia sẻ về gia đình, về sự bế tắc của hôn nhân, rồi tôi nhận được ở người ấy sự quan tâm chân thành.

Từ khi nào tôi và người ấy đã cảm mến nhau và nảy sinh tình cảm với nhau. Chúng tôi lao vào nhau trong những chuyến đi công tác, vừa lén lút vừa đầy day dứt. Anh cũng có vợ và hai con, nói đang ly thân. Tôi tin điều đó, cho đến khi sự thật phơi bày, vợ anh biết. Họ thực ra không hề ly thân.

Không chỉ thế, cơ quan của chúng tôi cũng nhận được thư nặc danh tố cáo, đại diện tổ chức đã mời cả hai lên làm việc. Chúng tôi hứa chấm dứt để không ảnh hưởng đến uy tín chung. Trên thực tế, chúng tôi đã ngừng quan hệ thể xác, nhưng vì cùng làm chung dự án, vẫn phải liên lạc và thỉnh thoảng đi công tác với nhau.

Tôi biết ánh mắt dò xét, những lời xì xào nơi công sở vẫn luôn hướng về mình. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ con anh ấy, đồng thời cũng bất an cho vị trí của mình. Một phần trong tôi muốn dứt khoát, thậm chí nghĩ đến chuyện chuyển việc để thoát khỏi những hoài nghi và dị nghị. Nhưng một phần khác vẫn muốn níu giữ công việc này, bởi tôi còn phải nuôi hai con gái sau ly hôn. Hiện tại để có một công việc ổn định ở lĩnh vực của tôi là không dễ dàng.

Tôi viết những dòng này không phải biện minh mà để giãi bày nỗi lòng. Tôi đã sai khi để mình cuốn vào một cuộc tình sai trái, nhưng lúc này thực sự hoang mang: Liệu có ai chấp nhận được việc hai người từng ngoại tình vẫn làm việc và đi công tác chung? Tôi có nên mạnh dạn rẽ sang một hướng mới, hay tiếp tục ở lại, cố giữ khoảng cách và tập trung vào công việc? Nếu là bạn, bạn sẽ chọn điều gì trong hoàn cảnh của tôi?

Phương Hằng