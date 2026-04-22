Lão tướng Trịnh Đức Tâm thắng chặng ở giải xe đạp xuyên Việt

Tay đua 34 tuổi Trịnh Đức Tâm có ngày thi đấu xông xáo để giành chiến thắng chặng 18 cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình HTV 2026.

Chặng sáng nay từ Phan Thiết đi Vũng Tàu là cuộc chiến sôi động trên cung đường dài 166 km. Trong khi hai đội đua TP HCM - Vinama và New Group - tập hợp thành đầu tàu giữ nhịp, điều tiết cuộc chơi, các đội khác tung ra những quân bài tẩy để đánh chiếm các thứ hạng. Trong đó, đội Công an TP HCM chủ động hơn cả, khi liên tục tấn công hòng chiếm vị trí nhất đồng đội của Vinama.

Đoàn đua thi đấu chặng 18 cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình HTV 2026, sáng 22/4.

Với bộ tứ chủ lực Nguyễn Hoàng Sang, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài và Quàng Văn Cường, đội đua ngành công an luôn chủ động tách nhóm để tạo khoảng cách lớn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của HLV dày dạn kinh nghiệm Đỗ Thành Đạt, hai đội đua TP HCM vẫn không cho các nhóm bứt đi với thời gian quá xa. Họ có lúc tăng tốc, có lúc giữ thế trận, kiểm soát được các nhóm cua-rơ muốn bứt phá.

Các đội Đồng Nai, Quân khu 7, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp... cũng rất tích cực tấn công, để những cua-rơ mạnh thoát khỏi đám đông. Nhờ đó, Amanuel Teklehamanot (Vĩnh Long) thắng sprint1. Đến sprint2, Trịnh Đức Tâm rút thắng Phạm Lê Xuân Lộc.

Cách đích 15 km, bộ ba Đức Tâm, Teklehamanot và Janssen thoát khỏi nhóm đông, mở tốc độ cao để kéo nhau về đích. Với kinh nghiệm và độ am hiểu đường đua, lão tướng Đức Tâm dần vượt lên hai ngoại binh khi cách đích 1 km rồi ung dung về đích sau 3 giờ 38 phút 40 giây, đạt tốc độ trung bình 45,55km/h. Đây là lần đầu anh thắng chặng ở cuộc đua năm nay. Teklehamanot rồi Janssen lần lượt về kế sau.

Trịnh Đức Tâm sinh năm 1992 tại Hưng Yên, là tay đua đường trường nổi tiếng của xe đạp Việt Nam. Anh trưởng thành từ lò Hà Nội nhưng sau đó đầu quân cho An Giang. Với biệt danh "vua máy kéo", Đức Tâm từng giành nhiều thành tích trong sự nghiệp thi đấu cho An Giang và tuyển Việt Nam.

"Chặng đua hôm nay tốc độ cao, độ ngợp lớn khiến tôi có lúc muốn bỏ cuộc", Tâm nói sau khi về nhất. "Nhưng với sự cổ vũ, chỉ đạo thường xuyên của ban huấn luyện, tôi đã cố gắng hết sức để mang về chiến thắng".

Do nhóm đông có Áo Vàng về đích cách người về đầu 16 giây, các danh hiệu không đổi. Yarash (New Group) vẫn mặc Áo Vàng, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo Cam cho tay đua Việt Nam hay nhất. Dzianis mặc Áo Xanh của Vua nước rút. Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) Áo Trắng - tay đua trẻ hay nhất.

Vinama giữ vững ngôi nhất đồng đội, Công an TP HCM hạng nhì và Đồng Nai thứ ba. Cuộc đua tranh Áo Đỏ cho Vua leo núi đã kết thúc từ chặng trước với chiến thắng của Moise (Vinama).

Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2026. Đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng. Sau đó, đoàn đua đi qua 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM ngày 30/4.

Ngày 23/4, các tay đua nghỉ tự do tại phường Vũng Tàu (TP HCM) trước khi tranh tài chặng 19 cá nhân tính giờ 5 km vào ngày 24/4.

Đức Đồng