Lào trao Huân chương Vàng Quốc gia cho Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Huân chương Vàng quốc gia, huân chương cao quý nhất của nước này, cho Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong buổi lễ được tổ chức ở thủ đô Vientiane hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trao tặng cho Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng quốc gia vì đã có công lao to lớn góp phần quan trọng trong vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, theo TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Huân chương Vàng quốc gia cho Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 1/12. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ vinh dự và xúc động được nhận Huân chương Vàng Quốc gia, phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Đây là niềm tự hào lớn đối với cá nhân Tổng Bí thư, cũng là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần đoàn kết đã trở thành sức mạnh to lớn, đưa tới thắng lợi vẻ vang và nền hòa bình, độc lập ngày nay và sẽ tiếp tục dẫn lối để hai nước, hai dân tộc Việt - Lào mãi đồng hành, chung chí hướng và vận mệnh.

Tổng Bí thư khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nỗ lực hết mình, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào vun đắp mối quan hệ "thủy chung son sắt" Việt - Lào ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng phu nhân tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân hôm nay tới thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào, dự lễ kỷ niệm 50 năm quốc khánh Lào và đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 1-2/12.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết chuyến thăm là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025 và cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

Thứ trưởng Cường đánh giá chuyến thăm sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với sự phát triển phồn vinh hai nước, tạo đột phá mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Ngọc Ánh