Lao ôtô vào đám đông ở cây xăng Đà Lạt sau mâu thuẫn

Lâm ĐồngTrần Văn Quốc, 26 tuổi, lái ôtô tông vào đám đông tại cây xăng trên đường Tô Hiến Thành, Đà Lạt, làm nhiều người bị thương sau mâu thuẫn giao thông.

Ngày 26/2, Quốc bị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, chiều hôm qua, sau khi uống rượu tại một quán trên đường Ngô Quyền, Quốc chạy xe máy đến trước số nhà 60 Hoàng Diệu thì gặp tình huống xe trung chuyển của hãng Phương Trang do ông Huỳnh Duy Minh, 43 tuổi, lái phía trước đột ngột tấp vào lề đường đón khách.

Quốc tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Tiến

Quốc giật mình, phanh gấp, bị ngã ra đường. Bức xúc, anh ta chạy xe vượt lên chặn đầu ôtô và đánh tài xế Minh, sau đó bỏ đi. Còn ông Minh tiếp tục chở khách về bến.

Quốc sau đó lái ôtô đến tìm. Gặp ông Minh, anh ta tiếp tục chửi bới. Bảo vệ và anh trai ruột đến can ngăn, nhờ một người quen chở Quốc về vì phát hiện anh ta đã uống rượu bia.

Chạy đến cây xăng, Quốc yêu cầu anh này dừng để mình lái, rồi chạy xung quanh bến xe tìm ông Minh. Lúc này, Huỳnh Gia Huy, con ông Minh cùng bạn là Nguyễn Triệu Vỹ, 21 tuổi đến bến xe sau khi nghe tin cha bị Quốc đánh.

Thấy Quốc đậu ôtô trước trụ cây xăng và đi ra ngoài, Huy lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh. Anh trai Quốc đứng gần đó chạy đến ôm cổ Huy ghì xuống đất. Còn ông Minh kéo Quốc ra góc trụ cây xăng. Lúc này mọi người xung quanh lao đến can ngăn.

Quốc thoát ra và lao lên ôtô đang mở cửa, lái xe tông đám đông gây thương tích cho 7 người. Quốc lái ôtô bỏ chạy sau đó.

Cảnh người đàn ông lao ôtô vào đám đông ở cây xăng Đà Lạt

Vụ việc đang được điều tra.

Khánh Hương - Lê Tiến