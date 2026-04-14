Lão nông hơn 30 năm giữ rừng lim quý

Ông Đô chặt tỉa từng cây bụi trong rừng giúp cây lim vươn lên. Hơn 30 năm qua, thường xuyên qua lại trong rừng, ông nhớ từng vị trí cây lim. "Nhiều lần bắt gặp người dân chặt củi, tôi nhắc họ không được chặt cây sống, còn muốn lấy củi thì chặt những cây khô", ông kể.

Rừng có nhiều cây gỗ quý nên lâm tặc nhòm ngó. Một buổi trưa 2010, ông đang nằm nghỉ, nghe tiếng máy cưa nên chạy lên phát hiện nhóm người chuẩn bị hạ cây lim đường kính một người ôm. Ông lao vào ôm lấy thân cây lim ngăn cản, bị nhóm người kia đòi đánh.

Ông Đô sau đó chạy về gọi con cái, báo với chính quyền địa phương cùng lên hỗ trợ mới đuổi nhóm lâm tặc đi.