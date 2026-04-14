Lão nông hơn 30 năm giữ rừng lim quý

Ông Trương Quốc Đô, 75 tuổi, trú thôn Yên Thọ, xã Kim Phú (trước thuộc huyện Minh Hóa) bên cây lim gần hai người ôm mới xuể.
Năm 1993, thấy gỗ lim bị chặt hạ, ông xin bảo vệ 20 ha không có thù lao. Những khu rừng xung quanh bị chặt nhưng khu rừng của ông được giữ nguyên vẹn đến hôm nay. Hàng ngày, ngoài công việc đồng áng, ông tranh thủ lên rừng kiểm tra rừng lim. Diện tích rừng lớn, ông chia thời gian đi từng khu mỗi ngày.
Đường vào rừng bị cây cối che kín, ông Đô dùng rựa phát lối mỗi lần đi tuần tra. "Nếu tôi không canh giữ thì những cây gỗ lim này đã bị chặt hạ từ lâu rồi. Khu rừng sẽ trở thành nơi trồng gỗ keo", ông nói, thêm rằng mỗi ngày thấy rừng xanh tốt là thấy vui. Gìn giữ rừng lim không phải buôn bán mà để lại cho đời sau.
Ông Đô chặt tỉa từng cây bụi trong rừng giúp cây lim vươn lên. Hơn 30 năm qua, thường xuyên qua lại trong rừng, ông nhớ từng vị trí cây lim. "Nhiều lần bắt gặp người dân chặt củi, tôi nhắc họ không được chặt cây sống, còn muốn lấy củi thì chặt những cây khô", ông kể.
Rừng có nhiều cây gỗ quý nên lâm tặc nhòm ngó. Một buổi trưa 2010, ông đang nằm nghỉ, nghe tiếng máy cưa nên chạy lên phát hiện nhóm người chuẩn bị hạ cây lim đường kính một người ôm. Ông lao vào ôm lấy thân cây lim ngăn cản, bị nhóm người kia đòi đánh.
Ông Đô sau đó chạy về gọi con cái, báo với chính quyền địa phương cùng lên hỗ trợ mới đuổi nhóm lâm tặc đi.
Hạt lim rụng xuống đất được ông Đô và người cháu nhặt, mang gieo ở những khoảng trống để gây giống tự nhiên. Ông có 13 người con và rất nhiều cháu. Nhiều cháu hỗ trợ ông chăm sóc rừng cây.
Tìm kiếm dưới thực bì, ông Đô lấy được hàng chục hạt lim, có thể dùng để gây giống.
Ngoài số lim đường kính gần một mét, trong rừng còn rất nhiều cây con mới mọc do hạt cây trưởng thành rụng xuống. Do được chăm sóc, bảo vệ nên cây lim con phát triển. Mỗi khi phát hiện lim con, ông gỡ bỏ dây leo, phát quang những loại cây rừng mọc xung quanh để cây có điều kiện sinh trưởng tốt.
Thân cây gãy đổ do gió bão nằm lại trong rừng. Sau nhiều năm phơi sương, phần gỗ giác bị mối mọt ăn, phần lõi còn nguyên vẹn. Gỗ lim cứng chắc, bền, chịu lực tốt, tuổi thọ lâu.
Mùa nắng, điều ông Đô lo nhất là nguy cơ cháy rừng. Thảm thực bì dày, gặp gió Lào thổi mạnh, chỉ cần một tia lửa cũng có thể thiêu rụi cả rừng lim. Giáp rừng lim là rừng trồng keo. Sau mỗi kỳ khai thác, người dân thường đốt thực bì. Mỗi lần như vậy, ông đều đứng canh đến khi lửa tắt mới rời đi.
Cây nấm đường kính 15 cm đang phát triển dưới gốc cây lim chết. Khu rừng mát mẻ vào mùa nắng, ẩm thấp vào mùa mưa nên nhiều loài nấm sinh trưởng. Nấm lim ông thu hoạch để sử dụng dần.
Trong rừng có hàng trăm cây lim đường kính gần một mét, xen với nhiều loài gỗ, tạo tầng tán xếp chồng nhau.
Tân Hóa trước đây có nhiều gỗ lim sinh trưởng. Trong chiến tranh, nhiều cây được hạ, cưa xẻ ra lấy gỗ làm hầm tránh bom. Trước khi đóng cửa rừng, lim là loại gỗ có giá trị được khai thác cạn kiệt.
Rừng lim được ông Đô bảo vệ hơn ba thập kỷ.
Ông Đinh Tiến Huyền, Phó hạt trưởng kiểm lâm Minh Hóa, cho biết ông Đô tự nguyện bảo vệ rừng lim hơn 30 năm qua. Nhờ đó, khu rừng không bị tác động bởi con người, không xảy ra tình trạng khai thác hay xâm lấn. Tại huyện Minh Hóa cũ, hiện chỉ còn khu rừng do ông Đô gìn giữ là nơi tập trung nhiều cây lim cổ thụ quý hiếm.
"Việc làm bền bỉ của ông không chỉ góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên rừng mà còn trở thành tấm gương, lan tỏa ý thức giữ rừng tới người dân lân cận", ông Huyền nói. Video: Đắc Thành
Đắc Thành