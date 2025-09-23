Lão nông 79 tuổi bị khởi tố vì giăng điện diệt chuột gây chết người

Gia LaiÔng Trương Quang Hoe, 79 tuổi, bị cáo buộc đặt dây điện dưới ruộng diệt chuột khiến hai thanh niên tử vong.

Ngày 23/9, ông Hoe, ngụ xã Phù Mỹ Tây bị Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, cho tại ngoại, về tội Giết người.

Hiện trường vụ án mạng đêm 16/9. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo điều tra ban đầu, năm 2023, thấy đám ruộng hơn 700 m2 ở thôn Phú Thiện bị chuột phá hoại, ông Hoe dùng dây kẽm không có vỏ bọc cách điện đặt xuống ruộng lúa, rồi nối điện từ công tơ điện của gia đình để diệt chuột.

Tối 16/9, sau khi nối điện, ông về nhà mà không đặt bảng cảnh báo nguy hiểm. Khoảng 21h30, 3 thanh niên đến khu vực gần ruộng để bắt chim. Hai người trong số này là Đỗ Phi Toàn (33 tuổi) và Lê Văn Hùng (33 tuổi) khi xuống ruộng, cách bờ khoảng 2 m đã ngã, bất động. Người còn lại nghi bạn bị điện giật liền dùng cành cây cứu nhưng không thành công.

Từ lời cầu cứu của anh này, người dân xung quanh đến ngắt công tơ điện nhà ông Hoe, song hai nạn nhân đã tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ đoạn dây điện, dây kẽm dài hơn 67 m, 35 thanh tre làm cọc, một khẩu súng tự chế cùng một số tang vật liên quan.

Theo kết quả giám định, nguyên nhân hai người tử vong do điện giật.

Trần Hóa