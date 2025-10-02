Hà NộiChiếc xe tải phóng khá nhanh khiến sóng nước xô ngã nhiều người đi xe máy, trong đó có nhiều em nhỏ, hôm 30/9 tại Định Công.

Lao nhanh qua vùng ngập nước, xe tải xô ngã nhiều xe máy Video: Huy Mạnh

Tình huống giao thông: Đường ngập khá sâu, nhiều người đi xe máy phải dắt bộ một cách khó khăn để di chuyển. Lúc này một chiếc xe tải ở hướng ngược chiều phóng khá nhanh tới, sóng nước dâng mạnh xô ngã nhiều xe máy trên xe có nhiều em nhỏ bị ngã xuống nước. Hành vi vô tâm của lái xe tải gây hoảng loạn cho nhiều người đi đường nhất là trẻ nhỏ.

Kỹ năng lái xe: Đi qua vùng ngập nước, các phương tiện di chuyển chậm không phóng nhanh. Ở vùng nước ngập sâu sóng nước mạnh xô lên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện khác vốn đã rất khó khăn khi di chuyển.

Nguyên Vũ