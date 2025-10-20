Lao nhanh qua ngã tư, ôtô đâm bay người đi xe máy

Hải PhòngKhông có dấu hiệu giảm tốc độ khi đi đến ngã tư ôtô đâm ngã một người đi xe máy hôm 17/10 tại Lê Hồng Phong cắt Trần Hoàn.

Ôtô đâm bay người đi xe máy tại ngã tư Video: Ngọc Minh

Tình huống giao thông: Ngã tư khá rộng, chiếc ôtô màu trắng di chuyển khá nhanh và không có dấu hiệu giảm tốc. Đúng lúc này ở hướng vuông góc, một xe máy lao vào ngã tư sau góc khuất của một chiếc ôtô khác. Người này bị ôtô đâm văng ra đường. Chưa rõ thương vong và thiệt hại tài sản sau va chạm.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi đến ngã tư cần giảm tốc độ, nâng cao quan sát phòng mọi tình huống bất ngờ xảy ra, nhất là ở những ngã tư hoặc nút giao lớn các phương tiện di chuyển đông đúc, không có đèn tín hiệu. Nghị định 168/2025 quy định ôtô không giảm tốc độ, không nhường đường cho xe đi đến từ bên phải ở nơi đường giao nhau sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng. Nếu lỗi này gây tai nạn giao thông, mức phạt là 20-22 triệu đồng.

Nguyên Vũ