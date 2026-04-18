Lào loại Thái Lan ở giải U17 Đông Nam Á

IndonesiaThái Lan bị loại sau khi thua ngược Lào 2-3 ở lượt cuối bảng B giải U17 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia chiều nay.

* Ghi bàn: Srichan 14’, Kuako 62’ – Singsawang 53’, Wilaisone 71’ 76’.

Thái Lan bước vào sân Gelora Delta với nhiệm vụ phải thắng Lào, sau khi thua Myanmar 0-1 ở lượt trước. Đội khởi đầu thuận lợi khi mở tỷ số ở phút 14, sau pha rê dắt khéo léo rồi dứt điểm ngoài vòng cấm của Wipusit Srichan. Tuy nhiên, ở phút 53, Lào bất ngờ gỡ hòa nhờ cú sút phạt trực tiếp bằng chân trái của Anulak Singsawang.

Thái Lan lần thứ hai dẫn trước ở phút 62. Cú sút xa của Piyaphat Malisaychon bị thủ môn Lào cản phá, nhưng Prez Alves Kelly Kuako có mặt đúng lúc đá bồi ghi bàn.

Thái Lan (áo xanh) thua Lào 2-3 ở lượt cuối bảng B giải U17 Đông Nam Á 2026 trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 18/4/2026. Ảnh: ThailandNT

Nếu kết quả này được giữ nguyên, Thái Lan sẽ chiếm ngôi đầu bảng từ Lào khi Philippines cũng đang thắng Myanmar 2-1. Tuy nhiên, màn tỏa sáng của Sisombat Vilaisone với cú đúp bàn thắng ở phút 71 và 76 giúp Lào ngược dòng thắng 3-2.

Kết quả này giúp Lào đứng nhất bảng B với 7 điểm để vào bán kết. Thái Lan bị loại khi chỉ đứng thứ ba với 3 điểm.

Đây là lần thứ hai Thái Lan dừng bước ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á, tiền thân là U16. Lần đầu cũng là kỳ giải đầu tiên vào năm 2002. Khi ấy, trận hòa Lào 3-3 cũng gián tiếp khiến Thái Lan dừng bước sớm.

Giải U17 Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Indonesia từ ngày 11/4 đến 24/4. 12 đội chia làm ba bảng thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất và đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết.

Bên cạnh Lào, Australia đi tiếp khi đứng nhất bảng C với ba trận toàn thắng. Hai suất còn lại sẽ được xác định sau lượt cuối bảng A, diễn ra vào ngày mai, khi Việt Nam gặp chủ nhà Indonesia và Malaysia đấu Timor Leste.

Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm, hơn Malaysia và Indonesia ba điểm. Thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần hòa chủ nhà là chắc chắn nhất bảng. Khi ấy, đội sẽ gặp đương kim vô địch Australia ở bán kết. Trận bán kết còn lại là giữa Lào và đội nhì thành tích tốt nhất.

Giải U16/U17 Đông Nam Á tổ chức lần đầu vào năm 2002, và đã đến kỳ giải thứ 17. Trong quá khứ, giải đấu có nhiều lần mở rộng với các đội khách mời ngoài khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, Bahrain, Bangladesh.

Thái Lan, Việt Nam và Australia dẫn đầu với cùng ba lần đăng quang. Xếp sau là Myanmar, Indonesia, Australia (2) và Nhật Bản (1).

Hiếu Lương