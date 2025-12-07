Lao động tự do lỡ cơ hội mua nhà xã hội vì thiếu xác nhận thu nhập

TP HuếNhiều người lao động tự do ở TP Huế không được xác nhận thu nhập và không kịp đăng ký mua nhà xã hội.

Chị Nguyễn Thị Thảo Hương, 26 tuổi, không có hợp đồng lao động. Tháng 10, biết dự án nhà ở xã hội Eco Garden mở bán đợt mới, chị nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ để đăng ký mua. Giữa tháng 11, vợ chồng chị đến trụ sở phường Vỹ Dạ xác nhận thu nhập và điều kiện nhà ở để mua nhà xã hội.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 261 có hiệu lực từ ngày 10/10, trường hợp không có hợp đồng lao động cần có xác nhận về thu nhập và điều kiện nhà ở do công an cấp xã thực hiện. Do đó, Chính quyền phường Vỹ Dạ hướng dẫn chị sang Công an phường xác nhận.

Theo bà Võ Thị Thanh Thư, Chủ tịch phường Vỹ Dạ, việc xác nhận giao cho trung tâm hành chính công phường, xã nhưng theo Nghị định 261, phường không còn chức năng này nên không thể thực hiện.

Trong khi đó, chị Thảo Hương kể, bên Công an phường nói chưa tập huấn, chưa có biểu mẫu, nên không dám ký. Dự án Eco Garden mở bán 40 căn trong tháng 11 nên khi không xác nhận được thu nhập, vợ chồng chị lỡ cơ hội đăng ký mua nhà ở xã hội tại đây.

Dự án nhà ở xã hội ở khu đô thị Eco Garden ở phường Vỹ Dạ. Ảnh: Võ Thạnh

Tương tự, anh Nguyễn Văn Kha (43 tuổi), làm nghề cơ khí, cũng xin xác nhận thu nhập lao động tự do tại Công an phường để hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội. Hồ sơ được tiếp nhận nhưng anh không được hẹn ngày trả, dẫn đến không thể bổ sung kịp giấy xác nhận.

"Thời hạn nộp đã hết, tôi đành lỡ cơ hội", anh Kha, người cũng cần nộp hồ sơ mua nhà xã hội vào cuối tháng 11, nói.

Đại diện Công an phường Vỹ Dạ cho biết, trong tháng 11, đơn vị đã nhận hơn 10 hồ sơ xin xác nhận thu nhập với người không có hợp đồng lao động để mua nhà ở xã hội. Song, phường không thể xác nhận vì chưa có hướng dẫn cụ thể của Công an TP Huế.

"Chúng tôi đã nắm thông tin về nghị định, nhưng chưa nhận được hướng dẫn chi tiết hay biểu mẫu xác nhận. Việc xác định thu nhập của người lao động tự do cũng cần có tiêu chí rõ ràng để tránh sai sót", đại diện Công an phường Vỹ Dạ nói và cho biết đã báo cáo lên Công an TP Huế để có hướng dẫn cụ thể.

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ nhận định, Nghị định 261 ra đời là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự nỗ lực của Chính phủ trong việc giải quyết vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp, đặc biệt là nhóm lao động tự do. Điểm tích cực và đột phá là mở rộng đối tượng và nới lỏng điều kiện thu nhập, giúp người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội. Giao Công an cấp xã/phường xác nhận thu nhập là cải cách hành chính tích cực, nhờ lực lượng này nắm rõ cư trú và dữ liệu dân cư. Tuy nhiên, việc triển khai chậm, không có hướng dẫn và biểu mẫu kịp thời khiến nhiều lao động tự do bị ảnh hưởng.

Để giải quyết vướng mắc hiện tại, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch TP Huế, cho biết trước mắt, Sở Xây dựng sẽ làm việc với chủ đầu tư nhà ở xã hội có thể gia hạn thời gian để đảm bảo quyền lợi cho các trường hợp bị lỡ hẹn do vướng thủ tục.

"Thành phố sẽ làm việc với Công an TP Huế để sớm triển khai nghị định vào thực tế để thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục", ông Giang nói.

Võ Thạnh